جوارديولا يشيد بأداء جيريمي دوكو ويتحدث عن الانتصار الكبير ضد وست هام

عبر بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب وست هام يونايتد في مباراة الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على مضيفه وست هام يونايتد في مباراة الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا مباراة مذهلة من البداية رغم التأخر في النتيجة في الشوط الأول أمام فريق مذهل وجيد في الكرات الثابتة".

وأضاف: "كنا أكثر فعالية على المرمى في الشوط الثاني، والفريق أظهر روحًا عالية وحققنا انتصارًا كبيرًا بعد التوقف الدولي".

واستطرد: "ألفاريز بات لاعبًا لا يمكن الاستغناء عنه في تشكيل الفريق".

وعن مستوى جيريمي دوكو، قال: "كان خجولًا في المباراة الأولى ولكن اليوم لم يكن كذلك؛ لكي أكون صريحًا لم أتوقع أن يصل جيريمي دوكو إلى هذا المستوى في مباراته الثانية مع الفريق".

واسترسل في الحديث عن دوكو: "إنه جناح مميز ولديه القدرة على التعامل في مواقف الواحد ضد واحد ويملك القدرة على قراءة توقيتات التمرير".

وأكمل: "الآن علينا الراحة والاستشفاء ثم الاستعداد لدوري أبطال أوروبا، إنه وقت الدفاع عن لقبنا، على الجميع أن يكونوا مستعدين".