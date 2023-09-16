السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا يشيد بأداء جيريمي دوكو ويتحدث عن الانتصار الكبير ضد وست هام

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

عبر بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب وست هام يونايتد في مباراة الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على مضيفه وست هام يونايتد في مباراة الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا مباراة مذهلة من البداية رغم التأخر في النتيجة في الشوط الأول أمام فريق مذهل وجيد في الكرات الثابتة".

وأضاف: "كنا أكثر فعالية على المرمى في الشوط الثاني، والفريق أظهر روحًا عالية وحققنا انتصارًا كبيرًا بعد التوقف الدولي".

واستطرد: "ألفاريز بات لاعبًا لا يمكن الاستغناء عنه في تشكيل الفريق".

وعن مستوى جيريمي دوكو، قال: "كان خجولًا في المباراة الأولى ولكن اليوم لم يكن كذلك؛ لكي أكون صريحًا لم أتوقع أن يصل جيريمي دوكو إلى هذا المستوى في مباراته الثانية مع الفريق".

واسترسل في الحديث عن دوكو: "إنه جناح مميز ولديه القدرة على التعامل في مواقف الواحد ضد واحد ويملك القدرة على قراءة توقيتات التمرير".

وأكمل: "الآن علينا الراحة والاستشفاء ثم الاستعداد لدوري أبطال أوروبا، إنه وقت الدفاع عن لقبنا، على الجميع أن يكونوا مستعدين".

بيب جوارديولا مانشستر سيتى وست هام يونايتد لدوري الإنجليزي جيريمي دوكو

مواد متعلقة

رسميًا.. مانشستر سيتى يعلن تمديد عقد كايل ووكر حتى 2026

ليفربول يدرس التعاقد مع مبابى وفينيسيوس لخلافة محمد صلاح

الأكثر قراءة

بشرى سارة للمواطنين عن عدد ساعات تخفيف أحمال الكهرباء

بعد قرارات السيسى.. مصير الزيادة الجديدة فى الأجور للعاملين بالقطاع الخاص

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

للموظفين وأصحاب المعاشات.. أبرز قرارات السيسي اليوم ونسبة الزيادة

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

برلمانى يكشف لـ"آخر النهار" مفاجأة عن موعد تطبيق قرارات الرئيس بزيادة الأجور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطيني طعنا في هجوم للمستوطنين

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى