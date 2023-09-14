الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أفضل 10 أندية في انطلاقة الدوريات الكبرى موسم 2023 - 2024

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

حققت بعض الأندية الأوروبية تألقًا كبيرًا، في انطلاقة الموسم الجاري 2023-2024، رغم مرور أسابيع قليلة قبل فترة التوقف الدولي.

وقبل فترة التوقف الدولي، أقيمت 4 جولات في الدوري الإنجليزي، الإسباني والفرنسي، بينما أقيمت ثلاث جولات في الدوري الإيطالي والألماني.

وشهدت انطلاقة الموسم الجاري 2023-2024 في الدوريات الأوروبية الكبرى، استمرار توهج فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، ليُصبح الأكثر حصدًا للنقاط في الجولات الأولى من الموسم، يتصدر بهم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

أفضل 10 أندية في انطلاقة موسم 2023 - 2024

وبهذا الصدد، يرصد "الدستور" أفضل 10 أندية في انطلاقة موسم 2023 - 2024 بالدوريات الأوروبية الكبرى، وذلك على النحو التالي:

1- مانشستر سيتي الإنجليزي: حصد 12 نقطة، جمعهم من 4 انتصارات متتالية في أول 4 مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

2- ريال مدريد الإسباني: حصد 12 نقطة، جمعهم من 4 انتصارات متتالية في أول 4 مباريات بالدوري الإسباني هذا الموسم.

3- موناكو الفرنسي: حصد 10 نقاط، جمعهم من 3 انتصارات وتعادل وحيد في أول 4 مباريات بالدوري الفرنسي هذا الموسم.

4- توتنهام هوتسبير الإنجليزي: حصد 10 نقاط، جمعهم من 3 انتصارات وتعادل وحيد في أول 4 مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

5- ليفربول: حصد 10 نقاط، جمعهم من 3 انتصارات وتعادل وحيد في أول 4 مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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6- وست هام يونايتد الإنجليزي: حصد 10 نقاط، جمعهم من 3 انتصارات وتعادل وحيد في أول 4 مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

7- جيرونا الإسباني: حصد 10 نقاط، جمعهم من 3 انتصارات وتعادل وحيد في أول 4 مباريات بالدوري الإسباني هذا الموسم.

8- أرسنال الإنجليزي: حصد 10 نقاط، جمعهم من 3 انتصارات وتعادل وحيد في أول 4 مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

9- برشلونة: حصد 10 نقاط، جمعهم من 3 انتصارات وتعادل وحيد في أول 4 مباريات بالدوري الإسباني هذا الموسم.

10- إنتر ميلان الإيطالي: حصد 9 نقاط، جمعهم من 3 انتصارات متتالية في أول 3 مباريات بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

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