السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

موسيقى عربية وعروض فنية للأطفال في ختام مبادرة "أنت الحياة" بالإسكندرية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني فعاليات مبادرة "أنت الحياة"، والتي استمرت لمدة 6 أيام بمركز ومدينة برج العرب القديمة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" بهدف بتنمية المجتمع وتوفير حياة آمنة للمواطن المصري. 

 

وشهد اليوم الختامي استكمال الورش الفنية بمدرسة رابعة العدوية الإعدادية - الثانوية للبنات، والتي تضمنت عمل مشغولات يدوية بالخرز تدريب صباح فرحات، تصميم حقيبة وكوفيه بالكروشيه لهيام عبد الحميد، وتصميم عروسة المولد بخامات معاد تدويرها تدريب منى صلاح، هذا إلى جانب فقرة رسم على الوجه إشراف محمد صلاح ولمياء نعينع مدير قصر ثقافة برج العرب.

 فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية تقدم باقة متميزة من الأغاني الطربية

وأطربت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية الحضور بتقديمها باقة متميزة من الأغاني الطربية والوطنية منها صورة، بالأحضان، يا حبيبتي يا مصر، مالي، بنت أكابر، عيون بهية والشوق حيرني، بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني.

 

كما قدمت فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيوني مجموعة من الأغنيات منها أما براوه ويا بتاع النعناع، هذا إلى جانب عزف إيقاعي صولو وجماعي لعدد من الأغاني التي تعتمد ألحانها على الايقاع، وذلك وضمن البرنامج المنفذ بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

 


وجاء الختام مع فرقة أوبرا عربي أطفال التي قدمت أوبريت الليلة الكبيرة لصلاح چاهين بفقراته المتنوعة وسط تفاعل كبير من الأطفال، لمدة ساعة ونصف إخراج رنا بركان.

 

عمرو البسيوني أنت الحياة برج العرب القديمة مؤسسة حياة كريمة موسيقى عربية وعروض فنية

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