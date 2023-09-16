أكرم القصاص: قرارات الرئيس السيسى تؤكد أننا بخير وهى رسالة شكر للمصريين

علق أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مؤكدًا أن انطباعات المواطنين في بني سويف على قرارات الرئيس السيسي جيدة للغاية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن الرئيس السيسي يحرص على مصارحة الناس ولديه إحساس شديد بمعاناتهم، خاصة أنه خلال أربع سنوات كان يوجد ازمات ضخمة أثرت على العالم وليس علينا فقط، مؤكدًا أن قرارات الرئيس تعد هي الرابعة أو الخامسة منذ بداية كورونا الإعلانات المباشرة بدل الشغل والبدلات المختلفة والمعاشات، ويستفيد منها 50 مليون مواطن وتشمل القطاع الخاص أيضًا وهذا علاج مباشر.

قرارات الرئيس السيسي تؤكد أننا بخير

وتابع، أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد أننا بخير وقادرون على مواجهة أي أزمات خاصة أننا خلال أربع سنوات من الازمات وكان لدينا نمو وتوقعات من مؤسسات نمو كبيرة بالعالم ان نسبة النمو ستزيد.

وأكد أن الرئيس السيسي بهذه القرارات يشكر الشعب المصري لاستجابته وتفهمه وصبره ولمساندته للدولة ولنفسه.