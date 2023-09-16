خسارة مفاجئة للزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتى بالكونفيدرالية.. مهمة "العودة" أصبحت صعبة

خسر الزمالك أمام أرتا سولار بطل جيبوتي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بملعب عزام يونايتد بمدينة دار السلام عاصمة تنزانيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية ليصبح الزمالك في حاجة للفوز بفارق ثلاثة أهداف في مباراة العودة بالقاهرة للتأهل لدور المجموعات.

كان الأداء متوسطًا في الشوط الأول، ولاحت فرصتان للزمالك في الدقيقتين 22 و33 أهدرهما إبراهيم نداي ويوسف أوباما.

تغير الحال في الشوط الثاني وسجل جابريل دادزي هدف أرتا سولار الهدف الأول في الدقيقة 53 وأنقذ محمد صبحي حارس الزمالك فرصة من انفراد في الدقيقة 54 وبعدها أهدر إبراهيم نداى ونبيل عماد دونجا فرصتين.

في الدقيقة 60 سجل دوالاليه محمود البيه هدف أرتا سولار الثاني عندما تلقي كرة يعقوب العرضية، وهو خالٍ تمامًا من الرقابة وسددها داخل المرمى.

في الدقيقة 67 أجرى الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك 4 تغييرات دفعة واحدة بنزول مصطفى الزناري ومحمد أشرف روقا وعمرو السيسي وسيد عبدالله نيمار بدلًا من حسام عبدالمجيد وشيكابالا ونبيل عماد دونجا وسيف الجزيري.

سيطر الزمالك على وسط الملعب بعد التغييرات وفي الدقيقة 79 كاد مصطفى سلبي يقلص الفارق عندما تلقى كرة طولية، وتخطي مدافعًا وانفرد بحارس المرمى وسدد في جسمه.

في الدقيقة 81 دفع أوسوريو بناصر منسي بدلًا من مصطفى شلبي وفي الدقيقة 82 أهدر محمد فؤاد فرصة تسجيل الهدف الثالث لبطل جيبوتي، وانفرد بمحمد صبحي وسدد بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 86 تلقى إبراهيما نداى تمريرة عمرو السيسي وراوغ مدافعًا وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم وتلقى ناصر منسي كرة داخل منطقة الجزاء وراوغ وسدد بين يدي الحارس.

احتسب الحكم محمد العثماني من جزر القمر خمس دقائق وقتًا بدل ضائع في الدقيقة الثالثة منها لعب مصطفى الزناري كرة طولية داخل منطقة الجزاء لعبها ناصر منسي خلفية برأسه لأوباما الذي سددها فوق العارضة لتنتهي المباراة بفوز أرتا سولار بهدفين نظيفين.