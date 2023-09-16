70 دقيقة.. أرتا سولار يتقدم بثنائية فى الزمالك بالكونفدرالية

تقدم فريق أرتا سولار الجيبوتي، على ضيفه الزمالك بعد مرور 70 دقيقة من أحداث مباراتهما بذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بهدفين دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وكانت أخطر فرص الزمالك في الدقيقة 33 عندما مرر مصطفى شلبي الكرة إلى حاتم سكر المنطلق من الخلف مررها عرضية أرضية هيأها سيف الجزيري لإبراهيم نداى الذي سددها ضعيفة بجوار القائم الأيمن.. وبعدها مرر شيكابالا الكرة بكعب القدم إلى حمزة المثلوثي الذي مررها عر ضية لكن تكرر نفس السيناريو وسدد يوسف أوباما الكرة ضعيفة بين يدي الحارس.

وسجل جابرييل دادزي الهدف الأول لفريق أرتا سولار في الدقيقة 55.

وأضاف دواليه محمود البيه الهدف الثاني لفريق أرتا سولار في الدقيقة 60 بعدما انطلق يعقوبا سونجني من الجانب الأيسر ولعب كرة عرضية حولها دادزي بقدمه في الشباك.

واستمرت الخطورة الهجومية من لاعبي فريق أرتا سولار لتسجيل الهدف الثالث، فيما حاول لاعبو نادي الزمالك تشكيل الخطورة بالضغط وتنفيذ هجمات سريعة من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق خلال الدقائق التالية.

وحقق الزمالك لقب كأس الكونفدرالية مرة واحدة عام 2019 وخرج من الدور نصف النهائي عامي 1999 و2015 ومن دور الـ16 عام 1998 وكانت أسوأ نتائجه الخروج من دور الـ32 عام 2018.