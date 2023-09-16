الشوط الأول.. الزمالك يتعادل سلبيًا مع أرتا سولار بطل جيبوتى

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وأرتا سولار بطل جيبوتي المقام بملعب عزام يونايتد بمدينة دار السلام عاصمة تنزانيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية بالتعادل بدون أهداف.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحي في حراسة المرمى و حمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالغني وحاتم سكر في الدفاع وشيكابالا ونبيل عماد دونجا ويوسف أوباما وإبراهيم نداى في الوسط ومصطفى شلبي وسيف الجزيري.

وتبادل الفريقان الهجمات بدون خطورة طوال ربع ساعة الأولى في الشوط الأول وكانت أول فرصة للزمالك في الدقيقة 22 عندما أنطلق مصطفى شلبي في الجانب الأيسر ومرر كرة عرضية فشل سيف الجزيري ويوسف أوباما في استغلالها.

في الدقيقة 33 لاحت فرصة أخرى خطيرة للزمالك عندما مرر مصطفى شلبي الكرة إلى حاتم سكر المنطلق من الخلف مررها عرضية أرضية هيأها سيف الجزيري لإبراهيم نداى الذي سددها ضعيفة بجوار القائم الأيمن.. وبعدها مرر شيكابالا الكرة بكعب القدم إلى حمزة المثلوثي الذي مررها عر ضية لكن تكرر نفس السيناريو وسدد يوسف أوباما الكرة ضعيفة بين يدي الحارس.

هدأ إيقاع اللعب في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول واحتسب الحكم محمد العثماني من جزر القمر دقيقتين وقت بدل ضائع ثم أطلق صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويسعى الزمالك لتحقيق بداية قوية في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية التي شارك فيها خمس مر ات من قبل مرات أعوام 1998 و1999 و2015 و2018 و2019 خاض خلالها 42 مباراة وحقق 22 انتصارا وتعادل عشر مرات وخسر عشر مباريات وسجل 68 هدفا ودخل مرماه 32 هدفا.

وحقق الزمالك اللقب مرة واحدة عام 2019 وخرج من الدور نصف النهائي عامي 1999 و2015 ومن دور الـ16 عام 1998 وكانت أسوأ نتائجه الخروج من دور الـ32 عام 2018.