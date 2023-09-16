أكثر من تريليون جنيه.. كاتب صحفى: "حياة كريمة" درة المبادرات

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن "حياة كريمة" تعتبر درة المبادرات، فهي التي جمعت كل المبادرات الرئاسية، لافتاً إلى أن حياة كريمة شملت التنمية العكسية من القرى والتوابع التي كانت مهملة على مر العصور.

وأضاف القصاص، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أن أكثر من نصف المصريين كانوا يعيشون في أوضاع صعبة، من انقطاع للطرق والخدمات وانعدام المدارس والمراكز الصحية، لافتا إلى أن كل هذه الخدمات توفرت في هذه المبادرة المهمة "حياة كريمة" التي تجاوزت تكلفتها أكثر من تريليون جنيه.

وصول الخدمات إلى القرى والريف بكفاءة عالية

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصا على وصول الخدمات إلى القرى والريف بجودة عالية، كما أن التنمية العكسية للصعيد لم تشتمل فقط على المحاور التي ربطت غرب النيل بشرقه، لكن تم رفع كفاءة مستشفى سوهاج الجامعي ومستشفى بني سويف قد تم رفع كفاءته، حيث بلغت تكلفتها ثلث مليار جنيه.