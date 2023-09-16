السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هدايا صلاح تقود ليفربول لـ"ريمونتادا" على وولفرهامبتون

صلاح في لقاء وولفرهامبتون
صلاح في لقاء وولفرهامبتون

قلب ليفربول تأخره أمام وولفرهامبتون بهدف لفوز بثلاثة أهداف في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

نجمنا المصري محمد صلاح فرض نفسه نجمًا للقاء بعدما صنع ريمونتادا الريدز أمام الولفز وخرج بديلًا في الدقيقة الثالثة من وقت بدل الضائع بديلًا للهولندي جرافنبيرج.

الفوز جعل ليفربول يتصدر جدول البريميرليج مؤقتًا برصيد 13 نقطة. 

الشوط الأول

وولفز سيطر بالطول والعرض على مجريات الشوط وكام الأخطر طيلة الشوط.

وسجل مبكرًا أصحاب الأرض وولفرهامبتون بالدقيقة 7 عن طريق هوانج هي تشان بتسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية نيتو حيث فشل أليسون في التصدي للكرة على خط المرمى.

وعاد نيتو رجل الشوط الأول وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بقليل بجوار أليسون.

وأضاع وولفز الهدف الثاني بالدقيقة 33 برأسية من كونها أخطأ المرمى الخالي بعد عرضية نيتو.

الشوط الثاني

تمكن مبكرًا الريدز من تعديل النتيجة عن طريق كودي جاكبو بالدقيقة 55 بعد صناعة من محمد صلاح.

وبالدقيقة 69 أضاع نونيز انفراد بمرمى حارس وولفز سا الذي تصدى لكرته.

وبالدقيقة 85 نجح صلاح في منح روبرتسون تمريرة رائعة سدد منها الأخيرة تسديدة ناجحة في مرمى سا.

وواصل صلاح ابداعاته بصناعته لهدف ثالث في الدقيقة الأخيرة، سجله هارفي إيليوت الذي سدد كرة قوية اصطدمت في عارضة سا والمهاجم هوانج وسكنت مرماه.

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