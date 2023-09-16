السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب ياسر الهضيبى: توجيهات الرئيس السيسى تعكس الانحياز لملايين البسطاء

ياسر الهضيبي
ياسر الهضيبي

ثمن الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح  السيسي للحكومة بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وهو ما يعكس انحياز الرئيس الدائم لملايين البسطاء والفئات الأكثر احتياجًا، في مواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها الأحداث العالمية المتلاحقة وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار "الهضيبي" إلى أن توجيهات الرئيس تضمنت زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعى المصرى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

 لا ينكرها إلا جاحد 

وقال عضو مجلس الشيوخ إن الانجازات التى تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لا ينكرها إلا جاحد، مشيرًا إلى أن قطار التنمية لم يتوقف لحظة رغم التحديات الاقتصادية الضخمة التي نواجهها، ليجوب مصر شمالًا وجنوبًا شرقًا وغربًا، لتصبح الإنجازات هي اللغة التى يعرفها الرئيس ويسعى لإضافتها إلى قاموس المصريين في الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن حجم الإنجازات التى شهدتها مدينة بنى سويف تثير حالة كبيرة من الإعجاب خاصة مشروع محور الفشن الحر الذي يعد واحدًا من 5 محاور جارٍ تنفيذها على النيل فى الوجه القبلى، حيث يبلغ طول المحور 27 كم، وعرضه 22 مترًا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة علاوة غلاء المعيشة قطاع الاعمال زيادة الحد الأدنى الإعفاء الضريبي توجيهات الرئيس

مواد متعلقة

رئيس "زراعة الشيوخ": قرارات الرئيس تساعد على زيادة حجم الإنتاج الزراعي

رئيس حزب الاتحاد: قرارات الرئيس السيسى تخفف الأعباء التضخمية عن كاهل المواطنين

عابد: توجيهات الرئيس السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور تأكيد على دعمه المواطن

سؤال برلمانى بشأن الرقابة الحكومية على الأسواق مع بدء الدراسة

برلمانية تتقدم بسؤال عاجل للحكومة حول زيادة مدة انقطاع الكهرباء

برلمانى: تعميق صناعة الأدوية ضرورة لتغطية احتياجات السوق المحلية

ولاء التمامى مثمّنة دعم مصر لليبيا والمغرب: سبقت دولًا كبرى

"تعليم الشيوخ": الحداد المصري تضامنا مع ليبيا والمغرب يؤكد مكانتها الإقليمية

الأكثر قراءة

"أرجو قبول شرحى وحجتى".. الرئيس السيسى يكشف تفاصيل أزمة قطع الكهرباء

عاجل.. قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

الرئيس السيسى يوجه بزيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة لـ4 آلاف جنيه

الرئيس السيسى يعلن حزمة من القرارات لتخفيف أعباء الظروف الاقتصادية عن كاهل المواطنين

الرئيس السيسى يوجه بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لـ600 جنيه

نص كلمة الرئيس السيسى خلال زيارته لبنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات