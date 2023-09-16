النائب ياسر الهضيبى: توجيهات الرئيس السيسى تعكس الانحياز لملايين البسطاء

ثمن الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وهو ما يعكس انحياز الرئيس الدائم لملايين البسطاء والفئات الأكثر احتياجًا، في مواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها الأحداث العالمية المتلاحقة وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.



وأشار "الهضيبي" إلى أن توجيهات الرئيس تضمنت زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعى المصرى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

لا ينكرها إلا جاحد

وقال عضو مجلس الشيوخ إن الانجازات التى تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لا ينكرها إلا جاحد، مشيرًا إلى أن قطار التنمية لم يتوقف لحظة رغم التحديات الاقتصادية الضخمة التي نواجهها، ليجوب مصر شمالًا وجنوبًا شرقًا وغربًا، لتصبح الإنجازات هي اللغة التى يعرفها الرئيس ويسعى لإضافتها إلى قاموس المصريين في الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن حجم الإنجازات التى شهدتها مدينة بنى سويف تثير حالة كبيرة من الإعجاب خاصة مشروع محور الفشن الحر الذي يعد واحدًا من 5 محاور جارٍ تنفيذها على النيل فى الوجه القبلى، حيث يبلغ طول المحور 27 كم، وعرضه 22 مترًا.