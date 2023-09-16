السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الحاجة تحية تكشف كواليس جلوسها بجانب الرئيس ببنى سويف: شجعنى على التحدث ببساطة

اهالي بني سويف خلال
اهالي بني سويف خلال الزيارة

كشفت الحاجة تحية عبد العزيز علي، من قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، عن فحوى لقائها وجلوسها بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته الحالية للقرية.

وقالت الحاجة تحية: "شعرت ببساطته في التعامل معي، وكان مهتما بالحديث والاستماع أكثر عن أحوالنا".

الحاجة تحية: الرئيس تعامل معنا بكل بساطة واهتمام

وأضافت السيدة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الرئيس كان يطلب منها أن تتكلم ببساطة، وهو ما جعلها تشعر بالارتياح معه، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع نهائيا الجلوس بجانب الرئيس والحديث معه مثلما حدث اليوم، موجهة له الشكر على ما حققه من إنجازات في محافظة بني سويف، ولعل أبرز تلك الإنجازات مبادرة حياة كريمة، وغيرها من المشروعات القومية بالمحافظة، فضلا عن اهتمامه بالمواطن البسيط.

الرئيس السيسي يتفقد مشروعات حياة كريمة ببني سويف


ويجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، زيارة لقرية "سدس الأمراء" بمحافظة بني سويف لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة، وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أهالي قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف مأدبة غداء، وأجرى حوارًا معهم.

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الرئيس السيسي يفتتح جامعة بني سويف الأهلية

وكان الرئيس السيسي قد استجاب لسيدة مصرية وتوجه لزيارتها في مسكنها أثناء زيارته لقرية سدس الأمراء ببني سويف، وقدم الرئيس السيسي، اليوم السبت، واجب العزاء لأهالي بني سويف في ذويهم من ضحايا إعصار درنة بدولة ليبيا الذي راح خلفه العديد من الضحايا.

وسيفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشروع إنشاء سوق وموقف السيارات ووحدة إطفاء بقرية سدس الأمراء بمركز ببا ببني سويف، وتشمل المشروعات التي سيفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته لمحافظة بنى سويف، افتتاح السوق على مساحة 850 مترًا، وموقف السيارات على مساحة 860 مترًا على الطريق الدائري، بقرية سدس الأمراء بمركز ببا، لخدمة أهالي القرية وتوابعها، علاوة على افتتاح وحدة الإطفاء بالوحدة المحلية لقرية سدس الأمراء، على مساحة 200 متر، لدعم وتحسين مستوى الخدمة في الحماية المدنية.

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