حبس متهم بدهس سيارتين ودراجة نارية في ميدان حلمية الزيتون

قررت نيابة الزيتون اليوم حبس سائق تريلا قام بدهس سيارتين ودراجة نارية مما تسبب في مصرع شخص وإصابة بمنطقة حلمية الزيتون، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، والتصريح بدفن المجنى عليه والاستعلام عن حالة المصابين وإرسال تقرير مفصل بحالتها.

تفاصيل دهس سائق تريلا لسيارتين ودراجة نارية بميدان حلمية الزيتون

وكان قد قام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان حادث اصطدام سيارة تريلا بدراجة نارية وسيارتين، في ميدان حلمية الزيتون، واستمع رجال المباحث لأقوال مالكي السيارتين التي تعرضتا للاصطدام، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان، وإجراء معاينة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الخدمات المعينة فى حلمية الزيتون ، بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارة تريلا بسيارتين ودراجة نارية، بكوبرى أبن الحكم اتجاه ميدان الحلمية، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة النارية، وإصابة ابنه، وحدوث تلفيات بسيارتين، وتم نقل الضحيتين للمستشفى فيما تم القبض على سائق التريلا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مصرع وإصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الواحات



وفي وقتٍ سابق، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الواحات وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

البداية بتلقي غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الواحات وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور الى مكان الحادث.

وكشف الفحص الأولي أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انقلابها ولقي شخصان مصرعهما وأصيب 13.