السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بدهس سيارتين ودراجة نارية في ميدان حلمية الزيتون

موقع الحادث
موقع الحادث

قررت نيابة الزيتون اليوم حبس سائق تريلا قام بدهس سيارتين ودراجة نارية مما تسبب في مصرع شخص وإصابة بمنطقة حلمية الزيتون، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، والتصريح بدفن المجنى عليه والاستعلام عن حالة المصابين وإرسال تقرير مفصل بحالتها.

txt

تفاصيل دهس طفلة بسيارة نقل فى الشرقية

 

تفاصيل دهس سائق تريلا لسيارتين ودراجة نارية بميدان حلمية الزيتون 

وكان قد قام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة،  بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان حادث اصطدام سيارة تريلا بدراجة نارية وسيارتين، في ميدان حلمية الزيتون، واستمع رجال المباحث لأقوال مالكي السيارتين التي تعرضتا للاصطدام، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان، وإجراء معاينة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا  من الخدمات المعينة فى حلمية الزيتون  ، بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن  وتبين تصادم سيارة تريلا بسيارتين ودراجة نارية، بكوبرى أبن  الحكم اتجاه ميدان الحلمية،  وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة النارية، وإصابة ابنه، وحدوث تلفيات بسيارتين، وتم نقل الضحيتين للمستشفى فيما تم القبض على سائق التريلا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مصرع وإصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الواحات


وفي وقتٍ سابق، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الواحات وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

البداية بتلقي غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الواحات وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور الى مكان الحادث.

وكشف الفحص الأولي أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انقلابها ولقي شخصان مصرعهما وأصيب 13.

نيابة الزيتون دهس سيارتين حلمية الزيتون كاميرات المراقبة ميدان الحلمية طريق الواحات

الأكثر قراءة

"أرجو قبول شرحى وحجتى".. الرئيس السيسى يكشف تفاصيل أزمة قطع الكهرباء

الرئيس السيسى يوجه بزيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة لـ4 آلاف جنيه

الرئيس السيسى يحضر مأدبة غداء قرية سدس الأمراء ببنى سويف

الرئيس السيسى يفتتح مجمع مصانع الرواد للصناعات التكميلية فى بنى سويف

الرئيس السيسى يوجه بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لـ600 جنيه

الرئيس السيسى يعلن حزمة من القرارات لتخفيف أعباء الظروف الاقتصادية عن كاهل المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات