الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل دهس طفلة بسيارة نقل في الشرقية

متهم
متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر صقر بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقبال طفلة "مُصابة بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة" نتيجة حادث سير وتوفيت أثناء إسعافها.

وبالانتقال وبسؤال جدها عامل زراعى مقيم بدائرة المركز قرر أنه أثناء قيام حفيدته باللهو أمام المنزل اصطدم بها قائد سيارة نقل ولاذ بالهرب، وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (لايحمل رخصة قيادة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

ضبط المتهم بقتل شخص بسبب خلافات مالية بالمنيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا بالعثور على جثة عامل، وأسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته قرر بأن المجنى عليه مدين له بمبلغ مالى نتيجة معاملات مالية بينهما وعجز عن سداده، فقام باصطحابه لقطعة أرض زراعية بدائرة المركز واحتجازه لإجباره على رد المبلغ المالى و إكراهه على التوقيع على إيصال أمانة إلا أنه رفض ولدى محاولة المجنى عليه الهرب، قام بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" وقام بالتخلص منها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط المتهم بسرقة سيارة بالإكراه بكفر الشيخ

نجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة بالإكراه من أحد المواطنين بكفر الشيخ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ من فنى بالمعاش مقيم بمحافظة الإسكندرية بقيام مجهولان باستقلال السيارة صحبته عقب قيامهما بطلبها عبر أحد التطبيقات الإلكترونية لتوصيلهم إلى إحدى المناطق، وعقب ذلك قاما بإشهار سلاح أبيض "مطواة" وإجباره على النزول من السيارة كرهاً عنه والإستيلاء على السيارة وهاتفه المحمول ولاذا بالهرب.

أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية"، وأرشدا عن الأداة المستخدمة والسيارة والهاتف المستولى عليهم وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مديرية أمن الشرقية وزارة الداخلية مركز شرطة ملوى مديرية أمن المنيا كفر صقر

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