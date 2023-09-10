الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة تدّعى تعرضها للسرقة بمصر الجديدة.. وتحرير 232 مخالفة لمواعيد الغلق

متهمة
متهمة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، ملابسات ادعاء سيدة بتعرضها لمحاولة سرقة بمنطقة  مصر الجديدة.
 

ملابسات ادعاء سيدة بتعرضها لمحاولة سرقة بمصر الجديدة


تعود الواقعة عندما استدعت الأجهزة الأمنية إحدى السيدات، مسئولة بإحدى الشركات، مقيمة بالقاهرة، ادعت عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى بتعرضها لمحاولة سرقة من قبل أحد الأشخاص أثناء قيادتها سيارتها بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة. 

وبسؤالها قررت أنها حال سيرها بالسيارة قيادتها بدائرة قسم مصر الجديدة بالقاهرة اصطدم بها أحد الأشخاص يسير على قدميه، فاستمرت فى القيادة ورفضت التوقف ظناً منها بتعرضها لواقعة نصب أو ابتزاز مادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تحرر 232 مخالفة للمحلات بسبب مواعيد الغلق

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 232 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

حملات تموينية على الأسواق بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، اليوم، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن غلق مخبزين لمخالفتهما الجسيمة، وضبط 16 مخبزًا أخرى بمركزى الدلنجات وكوم حمادة لإنتاجها خبزًا ناقص الوزن، ومخالفًا للمواصفات، وكذلك تجميعها كميات من الدقيق المدعم، وبيعها بشكل غير قانونى فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين، ومفتاح عبداللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية منطقة مصر الجديدة مواقع التواصل الاجتماعي مصر الجديدة ترشيد استهلاك الكهرباء

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