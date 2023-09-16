"كوم أبوراضى" الصناعية فى بنى سويف.. جذبت استثمارات أجنبية تخطت المليار دولار ووفرت 6 آلاف فرصة عمل

في أقصى الجنوب بمحافظة بني سويف تقع منطقة كوم أبوراضي الصناعية التي تبلغ مساحتها حوالي 653 فدانا، والتي أنشئت في إطار سياسة الدولة في التوسع في إنشاء المناطق الصناعية.

وتتميز منطقة كوم أبوراضي الصناعية بتوافر الأيدي العاملة من شباب بني سويف والمنطقة المجاورة واتجهت أنظار الشركات العالمية إليها، فإنها تحتوي على أكبر مصنع للإلكترونيات في الشرق الأوسط، حيث اختار الشريك الكوري هذه المنطقة لتصبح دليلا على نجاح الدولة المصرية في توطين التصنيع المحلي وفق المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات".

اهتمام رئاسي بتنمية الصعيد

بداية قال المهندس سامح الملاح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى محافظة بني سويف تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد والذي عانى من التهميش لفترات طويلة، مشيرا إلى أن جميع محافظات الصعيد شهدت طفرة في المشروعات القومية والصناعية خلال عهد السيسي.

وأكد الملاح في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن كل ما يهم القيادة الأساسية تحسين معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، من خلال البناء والتنمية من مرافق وطرق وبنية تحتية وصرف صحي وتوفير الإسكان المناسب للمصريين، خاصة الشباب المقبل على الزواج، موضحا أن ما تم إنشاؤه في عهد السيسي لم يحدث من قبل وغير مسبوق في أي مرحلة سابقة.

منطقة كوم أبوراضي كلمة السر للتصنيع المحلي

وأردف أن هناك في أقصى الجنوب من محافظة بني سويف تجد منطقة كوم أبوراضي الصناعية التي جذبت استثمارات أجنبية تتخطي المليار دولار، حيث قامت أكبر الشركات الكورية "سامسونج العالمية" بإنشاء مصنع لها لتوطين التصنيع في مصر وفق المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" والتي تقوم بتنفيذها وزارة الاتصالات بالتعاون مع عدة جهات أخرى.

وتابع الملاح أن نجاح تصنيع أجهزة التليفونات المحمول في بني سويف وأيضا تصنيع الشاشات التليفزيونية LTE وأجهزة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية يؤكد أن الكوادر البشرية المصرية مؤهلة للمنافسة في السوقين الإقليمية والعالمية، موضحا أن صادرات هذا المصنع تتخطى 1.2 مليار دولار سنويا لنحو 36 دولة تحمل شعار صنع في مصر.

منطقة كوم أبوراضي توفر 6 آلاف فرصة عمل

وأشار إلى أن استكمال مرحلة زيادة المكون المحلي في تصنيع الإلكترونيات يوفر فرص عمل كبيرة للشباب خاصة في صعيد مصر، حيث تستهدف هذه المنطقة الصناعية ببني سويف حل مشكلة البطالة واستغلال الموارد الطبيعية المتوافرة بالمحافظة وجذب الاستثمار الأجنبي وتنشيط دور القطاع الخاص، كما تهدف إلى خلق تجمعات صناعية وتجمعات سكانية تؤدى إلى التوزيع العادل في فرص التنمية إقليميا.

وأكد عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن منطقة كوم أبوراضي ستوفر 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب بمحافظة بني سويف، خاصة المعاهد المتوسطة والدبلومات الصناعية، وحققت طفرة في التدريب وتغير فكر الشباب ليصبح العمالة المصرية من أفضل العمالة في السوقين المحلية والإقليمية بعد الحصول على التدريب، حيث تعتبر العمالة المصرية من أرخص وأقل التكلفة، ما يدعو الشركات العالمية للاستثمار في مصر.