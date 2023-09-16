الرئيس السيسي يفتتح مجمع مصانع الرواد للصناعات التكميلية في بني سويف

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، اليوم، خلال زيارته لمحافظة بني سويف مجمع مصانع الرواد للصناعات التكميلية والذي يقوم على إنتاج مواسير البلاستيك ومستلزمات الري الحديثة وبعض مكونات الأجهزة المنزلية وغيرها داخل منطقة بياض العرب الصناعية ببني سويف، ويعد المصنع من أحد أهم المصانع الصديقة للبيئة والتي توفر فرص عمل حقيقية للشباب.

أهم المعلومات عن المصنع

وتستعرض «الدستور» أهم المعلومات عن مجمع الرواد للصناعات التكميلية بعد الافتتاح فهى مجموعة كبيرة من المصانع ومنها مصنع لصناعة المواسير البلاستيك، حيث يحتوي على 8 خطوط إنتاج لإنتاج المواسير البلاستيكية بقطر 32 ملي وحتى 800 ملي بطاقة إنتاجية تزد على 2000 طن شهريًا، ومصنع الحقن، والذي يحتوي على 6 ماكينات وتخطط المجموعة لإيصال هذا العدد إلى 60 ماكينة وينتج أكثر من 700 منتجًا بإجمالي 150 طن شهريًا.

إنتاج مستلزمات شبكات الري

كما ينتج أنظمة الري الحديث ومستلزمات شبكات الري، وقطع غيار السيارات، ومكونات الأجهزة المنزلية، كذلك مصنع لإنتاج الكيماويات.

كما يحتوى المجمع الصناعي للرواد على مصنع مايكرودوكت، متخصص في صناعة وإنتاج الجرابات الحفاظة للأسلاك وكابلات الاتصالات والكهرباء ونقل الطاقة، وينتج أكثر من 32 شكلًا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 طن شهريًا، ويتواجد بالمجمع مصنع بلاستيك شيت، وهو المتخصص في إنتاج أغطية الصوب الزراعية بكافة أنواعها، لينجح هذا المصنع في توفير هذه الصناعة محليًا بدلا من الحاجة إلى استيرادها من الخارج، مما يكلف الدولة العملة الصعبة.

ويشتمل المجمع على مصنع الصناعات الحديدية ميتال، والذي ينتج أنظمة الري المحوري والري الخطي وهياكل البيوت المحمية، وخزانات وقود السيارات، وأغطية فتحات التفتيش، ويعمل مجمع مصنع الرواد على زيادة الصناعة المحلية وتحقيق وفرة استيرادية بأكثر من 750 مليون دولار، مع تحقيق حصيلة تصديرية تصل إلى 400 مليون دولار، لتكون الحصيلة الكلية مليار و 150 مليون دولار وذلك خلال 10 أعوام فقط.

تدريب العمالة بأحدث الأساليب العلمية

وتعمل مجمع مصانع الرواد للصناعات التكميلية على تدريب العمالة بشكل دوري من خلال معملًا معتمدًا وأكاديمية ضخمة لتدريب بأحدث الأساليب العلمية، لإمتلاك أفضل عمالة فنية مدربة، وإهتمام الشركة منذ أول يوم بمنظومة الجودة والاستمرار في تطويرها حتى تواكب منتجاتها المنتجات العالمية، حيث ركزت المجموعة على استحداث أفضل المعامل المعتمدة على التقنيات الألمانية لخدمة معدلات الجودة الإنتاجية في مختلف مراحل الإنتاج، حيث تسعى أن تكون شركة عالمية، خاصة بعد نجاح الشركة في التواجد في بعض الدول الخارجية.

ولا تقتصر الشركة في عملها على مقاسات مواسير معينة بل لدى المجموعة براءات اختراعات تخص مواسير مكافحة الحريق، وخطوط إنتاج الشركة قادرة على إنتاج خطوط الغاز مختلفة الألوان وبجودة عالية، وتمكنت مجموعة الرواد من الوصول بمنتجاتها إلى دول كبيرة، ووصلت لمشروعات قومية ضخمة بتوشكى والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات حياة كريمة ومحطات المياه والصرف وغيرها من المشروعات داخل مصر.