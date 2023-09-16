السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وعدها بتنفيذ طلبها.. الرئيس السيسى يقبل رأس سيدة مسنة من أهالى "سدس الأمراء"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إجراء حوار مع أهالي "سدس الأمراء"، وكان من بينهم سيدة مسنة تطلب من الرئيس أمر لها.

وسمع الرئيس السيسي طلبها ووعدها بالاستجابة لطلبها، وقبل رأسها.

افتتاحات الرئيس السيسي 

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي عدة مشروعات بقرية سدس الأمراء مركز ببا، ببني سويف، خاصة في القطاع الصحي، إذ من المقرر افتتاح مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس "إنشاء جديد"، والذي ينفذه جهاز التعمير، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.

الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي سدس الأمراء بني سويف سيدة مسنة

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