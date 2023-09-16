السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يستجيب لسيدة ويتوجه لزيارة منزلها فى "سدس الأمراء"

الرئيس السيسي أثناء
الرئيس السيسي أثناء زيارته لقرية سدس الأمراء

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لطلب سيدة ويتوجه لزيارتها في منزلها أثناء زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، بحسب ما نقلته قناة "إكسترا نيوز". 

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، محافظة بني سويف، والتقى أهالي القرية.

حياة كريمة والتحالف الوطني

وكان تجمع الآلاف من الشباب المتطوعين من مبادرة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في قرية سدس الأمراء مركز ببا بمحافظة بني سويف، لتنظيم استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يزور المحافظة لافتتاح مشروعات تنموية. 

الرئيس عبدالفتاح السيسي سدس الأمراء الرئيس السيسي عاجل بني سويف

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