تنسيق كلية الحقوق انتساب بالمرحلة الثالثة للعام الدراسي 2023/2024

ازداد محرك البحث جوجل، على تنسيق كلية الحقوق انتساب بالمرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات في العام الدراسي الجديد 2023/2024، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة القبول بالمرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة أمس الجمعة وكذلك أعلنت الحدود الدنيا للقبول بالكليات بها .

انتساب بالمرحلة الثالثة للعام 2023/2024 كالتالي:

حقوق انتساب موجه أسوان 245.5

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 245.5

حقوق انتساب موجه بنها 246.5

حقوق انتساب موجه طنطا 246

حقوق انتساب موجه أسيوط 246

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 244

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 248.5

حقوق انتساب موجه عين شمس 248

حقوق انتساب موجه حلوان 247.5

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 250

حقوق انتساب موجه القاهرة 250

حقوق انتساب موجه بني سويف 250

حقوق انتساب موجه سوهاج 250.5

حقوق المنوفية بشبين الكوم 251

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 269

حقوق حلوان 251

حقوق مدينة السادات 250.5

حقوق طنطا 252.5

حقوق عين شمس 252.5

حقوق بنها 252

حقوق أسوان 254

حقوق الإسكندرية 255

حقوق أسيوط 255.5

حقوق الفيوم 256

حقوق المنصورة 256

حقوق بني سويف 259.5

حقوق القاهرة 259.5

حقوق بور سعيد 261.5

حقوق دمياط 265

حقوق المنيا 275

حقوق سوهاج 280.5

وتقدم عدد طلاب من الشعب العلمية 141170 ومن الشعبة الأدبية 186437 الإجمالي 227607،عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة بالكليات الجامعية الشعب العلمية 51300 الشعبة الأدبية 18360 الإجمالي 69660، ومن المعاهد التابعة للوزارة الشعبة العلمية 84239 والشعبة الأدبية 67025 بإجمالي عدد طلاب 151264.

قد يهمك أيضًا |

استنفاذ الرغبات بالمرحلة الثالثة للتنسيق 2023

واستنفد عدد رغبات (5631) طالب وطالبة من القسم العلمي وعدد (1052) طالب وطالبة من القسم الأدبي وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشى مع الحد الأدنى المعلن.