السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق كلية الحقوق انتساب بالمرحلة الثالثة للعام الدراسي 2023/2024

تنسيسق 2023
تنسيسق 2023

ازداد محرك البحث جوجل، على تنسيق كلية الحقوق انتساب بالمرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات في العام الدراسي الجديد 2023/2024، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة القبول بالمرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة أمس الجمعة وكذلك أعلنت الحدود الدنيا للقبول بالكليات بها .

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الآن نتائج المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2023

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لينك تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2023 الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة

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لطلاب الثانوية العامة.. موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 انتساب بالمرحلة الثالثة للعام 2023/2024 كالتالي:

حقوق انتساب موجه أسوان     245.5

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم    245.5

حقوق انتساب موجه بنها 246.5

حقوق انتساب موجه طنطا      246

حقوق انتساب موجه أسيوط     246

حقوق انتساب موجه مدينة السادات    244

حقوق انتساب موجه الإسكندرية       248.5

حقوق انتساب موجه عين شمس       248

حقوق انتساب موجه حلوان     247.5

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي    250

حقوق انتساب موجه القاهرة    250

حقوق انتساب موجه بني سويف       250

حقوق انتساب موجه سوهاج    250.5

حقوق المنوفية بشبين الكوم      251

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 269

حقوق حلوان       251

حقوق مدينة السادات     250.5

حقوق طنطا 252.5

حقوق عين شمس  252.5

حقوق بنها   252

حقوق أسوان       254

حقوق الإسكندرية  255

حقوق أسيوط       255.5

حقوق الفيوم 256

حقوق المنصورة   256

حقوق بني سويف  259.5

حقوق القاهرة      259.5

حقوق بور سعيد   261.5

حقوق دمياط 265

حقوق المنيا 275

 حقوق سوهاج     280.5

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وتقدم عدد طلاب من الشعب العلمية 141170 ومن  الشعبة الأدبية 186437 الإجمالي 227607،عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة بالكليات الجامعية الشعب العلمية 51300 الشعبة الأدبية 18360 الإجمالي 69660، ومن المعاهد التابعة للوزارة الشعبة العلمية 84239 والشعبة الأدبية 67025 بإجمالي عدد طلاب 151264.

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استنفاذ الرغبات بالمرحلة الثالثة للتنسيق 2023

واستنفد عدد رغبات (5631) طالب وطالبة من القسم العلمي وعدد (1052) طالب وطالبة من القسم الأدبي وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشى مع الحد الأدنى المعلن.

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