السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خلال زيارة بني سويف.. مواطن للرئيس السيسي: "أنت البركة وحييت البلد دي"

مواطن من قرية “سندس
مواطن من قرية “سندس الأمراء”

رحب مواطن من قرية “سندس الأمراء” مركز ببا بمحافظة بني سويف، على الترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقبال في قريتهم.  

وقبل المواطن الرئيس السيسي قائلاً: "أقسم بالله نورت بني سويف كلها، أنت البركة يا سيادة الريس، أنت اللي حييت البلد دي". 

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية في قرية سدس الأمراء، مركز ببا، ببني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

افتتاحات الرئيس السيسى فى بنى سويف

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي عدة مشروعات بقرية سدس الأمراء مركز ببا، ببني سويف، خاصة في القطاع الصحي، إذ من المقرر افتتاح مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس "إنشاء جديد" الذي ينفذه جهاز التعمير، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.

المواطنين رئيس عبد الفتاح السيس قرية سندس محافظة بني سويف المشروعات التنموية

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