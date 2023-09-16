السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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آلاف المتطوعين فى "حياة كريمة" يحتشدون لاستقبال الرئيس ببنى سويف

المتطوعون في حياة
المتطوعون في حياة كريمة

تجمع الآلاف من الشباب المتطوعين من مبادرة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في قرية سندس الأمراء مركز ببا بمحافظة  بني سويف، لتنظيم استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يصل المحافظة لافتتاح عدة مشروعات تنموية. 

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية في قرية سدس الأمراء، مركز ببا، ببني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

افتتاحات الرئيس السيسى فى بنى سويف

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي عدة مشروعات بقرية سدس الأمراء مركز ببا، ببني سويف، خاصة في القطاع الصحي، إذ من المقرر افتتاح مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس "إنشاء جديد" الذي ينفذه جهاز التعمير، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.

الشباب المتطوعين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة حياة كريمة الرئيس عبد السيسي المشروعات التنموية ببنى سويف

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