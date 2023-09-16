السبب وراء رفع جلسة محاكمة قاتلة ابنها بالزقازيق

استأنفت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيى عادل صادق وشادي المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري، جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها.

وقعت مشادة بين ممثلي الدفاع بالحق المدني في القضية بعد مرور دقائق قليلة من بدء الجلسة، مما تسببت تلك المشادة في رفع الجلسة.

تمسك المدعي بالحق المدني بقضية المتهمة بقتل ابنها في الشرقية، بإثبات طلبه في رد المحكمة وتغير الدائرة، وكان ذلك بعد طلب رئيس المحكمة من اللجنة الخماسية واللجنة الثلاثية المثول أمام هيئة المحكمة وترشيح ممثل عنهم للرد على أسئلة النيابة العامة وهيئة الدفاع.

النيابة تستمع لـ16 شاهدًا

وقالت النيابة العامة أثناء جلسة محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية، إن النيابة قد استمعت لـ16 شاهدا وكانت حريصة على تحرى ملابسات ارتكاب المتهمة لفعلها، وكانت متفقة على ضرورة التحقق من سلامة القوى العقلية للمتهمة، وتمت إحالتها للعباسية وخلصت إلى خلو المتهمة من أي مشكلات عقلية ترغمها على ارتكاب فعلتها.

النيابة تناقش لجنة الطب النفسي الشرعي بالعباسية

وطلبت النيابة العامة من هيئة المحكمة أعضاء لجنة الفحص الأولى المشكلة من إدارة الطب النفسي الشرعي من مجلس الصحة النفسية بالعباسية لمناقشتها فيما ورد في تقرير اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من هيئة المحكمة، بالإضافة إلى طلب أعضاء اللجنة الخماسية لمناقشتها فيما ورد في تقرير اللجنة الأولى وفيما قد يبديه أعضاء اللجنة الأولى من نقد بخصوص ما أشار إليه تقرير اللجنة الخماسية.

وكان تقرير اللجنة النفسية، المكلفة بفحص حالة المتهمة قد خلص أمس إلى أن المتهمة وقت الواقعة كانت تعانى من اضطراب ذهاني، أفقدها الاستبصار والحكم على الأمور مع وجود قصور فى قدراتها العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة وعليه فإنها غير مسئولة عن فعلها الإجرامي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد ألقت القبض على "هناء م ح"، 30 سنة؛ متهمة بقتل طفلها "سعد م س"، في منزلها بقرية أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس وقامت بتقطيعه إلى أشلاء وطهى أجزاء منه وأكلها.