المخدرات تقود سائقًا للسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد وتغريمه نصف مليون جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبوالوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

البداية عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم سائق مقيم نطاق مركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في يوم 14 مايو الماضي، بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار والتربح.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم قد تم ضبطه من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وسلاح نارى عبارة عن خرطوش صناعة محلية بماسورة غير مششخنة عيار 12 والسلاح كامل الأجزاء، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وإحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.