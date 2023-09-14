الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المخدرات تقود سائقًا للسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه بالشرقية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد وتغريمه نصف مليون جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبوالوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

البداية عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم سائق مقيم نطاق مركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في يوم 14 مايو الماضي، بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار والتربح.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم قد تم ضبطه من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وسلاح نارى عبارة عن خرطوش صناعة محلية بماسورة غير مششخنة عيار 12 والسلاح كامل الأجزاء، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وإحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية السجن المؤبد مواد مخدرة وسلاحا ناريا المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا

مواد متعلقة

أحمد سعد يحصد مليونه الأول بأحدث أغنياته "Deb Deb"

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

جراحات «تلوين العيون».. طريق سريع مدفوع الأجر للإصابة بالعمى (تحقيق)

بالانفوجراف ..الحصاد الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم من السبت ٨ يوليو إلى الجمعة ١٤ يوليو

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

مع زيادة أسعار «البراندات».. من أين يبتاع المصريين ملابس العيد؟

الفائزون بجوائز الدولة: تكريم مصر لا يضاهيه الفوز بجائزة نوبل.. وسنواصل العطاء والإبداع

تعرف على موعد قطارات المنصورة الزقازيق وسعر تذكرة القطار

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يوافق على قرار بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

عامل نجاة.. درجات الحرارة تُنفذ مصر من قوة عاصفة "دانيال"

الوزراء: صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و25 ألفًا للمصاب جراء إعصار ليبيا

"الاستثمار" تستغنى عن "ثلثى" المستندات المطلوبة لبدء نشاط الشركات

محمد الباز: أحداث ليبيا كارثية.. والوفيات قد تتخطى 100 ألف

"الداخلية" تكشف ملابسات جريمة قنا.. وقتل "كلب المنوفية" بعد تعذيبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس