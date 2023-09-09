المؤبد للمتهمين بالشروع في قتل شقيقين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد؛ لاتهامهما بالشروع في قتل شقيقين بإطلاق أعيرة نارية صوبهما بدائرة مركز الزقازيق في القضية رقم 6372 لسنة 2023مركز الزقازيق، المقيدة برقم 2238 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

البداية عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: عبدالله ن ، وي ع ، غيابيًا، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بأنهما في يوم 1 مارس الماضي وبدائرة مركز الزقازيق، شرعا في قتل المجني عليهما: أحمد س،وشقيقه محمود ، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار.

كشف أمر الإحالة، أن المتهمين قد أعدا لجريمتهما سلاح ناري (خرطوش) وتوجها بالسيارة قيادة المتهم الثاني الي حيث تواجد المجني عليهما بمحيط مسكنهما، وما أن أبصراهما حتى أطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية صوب كلا منهما قاصدا من ذلك قتلهما على النحو المبين بالتحقيقات.

في سياق منفصل قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار فيها وسلاح ناري وذخيرة للدفاع عن تجارته غير المشروعة بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان في القضية رقم 608 لسنة 2023 قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 1391 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين والوليد حسين مكي، وأمانة سر أيمن محمود وإسلام محجوب.