الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجرى مخدرات بالشرقية

تاجري مخدرات
تاجري مخدرات

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تاجر ملابس وصاحب محل قطع غيار موتوسيكلات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما بمركز الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 9597 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 1544 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "إسلام ن ال ق"، 32 سنة، تاجر ملابس، و"أنس ف م ال م"، 23 سنة، صاحب محل قطع غيار موتوسيكلات، مقيم بمركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بأنهما في يوم 3 أبريل الماضي، وبدائرة مركز الزقازيق، قد حازا وأحرزا مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد تم ضبطهما نفاذًا لإذن النيابة العامة، وكان بحوزتهما كمية من مخدري البانجو والحشيش، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

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