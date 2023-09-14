الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 15 سنة لشاب هدد خطيبته بالصور فى الشرقية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق  بمحافظة الشرقية، بمعاقبة شاب بالسجن  لمدة 15 سنة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامه في تهديد طالبة جامعية بصور خاصة لها، حيث كانت تربطه بها فترة خطوبة، وذلك لابتزازها والحصول منها على مبلغ مليون جنيه في القضية رقم 17514 لسنة  2023، جنايات مركز شرطة الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، و عضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم و محمد حسني بشرى و محمد ماهر رشاد، و أمانة سر محمد فاروق و أحمد غريب.

تفاصيل القضية

البداية، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم "ع. م" مقيم نطاق مركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بتهديد طالبة جامعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قام بإنشاء حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، وقام بتهديد المجني عليها "س. ف" طالبة جامعية بصور شخصية لهاـ، على أثر علاقة خطبة جمعت بينهما، وذلك مقابل الحصول منها على مبلغ مالي قدره مليون جنيه، قام بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها

توصلت تحريات العقيد محمود مدين، رئيس فرع الإدارة العامة لتكنولوجيا بشرق الدلتا، إلى وجود علاقة خطبة جمعت بين المتهم والمجنى عليها وانتهت وخلالها تحصل على صور شخصية لها، ثم قام بإدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي بغرض تهديد المجنى عليها وإرسال صورها إلى أصدقائها ومعارفها وتهديدها مقابل الحصول منها على مبالغ مالية، وتوصلت التحريات أن الهاتف المستخدم فى الواقعة هو هاتف المتهم.

باتخاذ وتقنين الإجراءات تم تحديد المتهم، وإحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا مواقع التواصل الاجماعى طالبة جامعية محافظة الشرقية شابا

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