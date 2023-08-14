الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات للمتهمين بسرقة كابلات نحاسية بالعاشر من رمضان

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة بائع خضار و3 عاطلين، بينهم سيدة، بالسجن المشدد 10 سنوات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم جميعًا بالاشتراك في سرقة كابلات نحاسية مملوكة لإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان في القضية رقم 1982 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 1574 لسنة 2023 جنايات كلي جنوب الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين والوليد حسين مكي، وأمانة سر أيمن محمود وإسلام محجوب.

بداية الواقعة عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "حمدي ع" بائع خضار، و"علي ك" و"حسام م" و"نهى م"، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 27 أبريل الماضي، وبدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، تمكنوا من سرقة المنقولات المبينة وصفًا وقيمة "كابلات نحاسية" كان يحرسها المجني عليه "شعبان م"، والمملوكة لشركة "ب م"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه.

 كشف أمر الإحالة، عن أن المتهمين قد شدوا وثاق المجني عليه وهددوه فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات، وكان ذلك ليلًا وعن طريق كسر من الخارج، وسرقوا الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه بنفس الوسيلة القسرية، فيما اشتركت المتهمة الرابعة بطريق المساعدة مع المتهمين بأن أعطتهم السيارة  المستخدمة في ارتكاب الواقعة مع علمها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات الزقازيق بائع خضار 3 عاطلين السجن المشدد مدينة العاشر من رمضان

الأكثر قراءة

استمرار انخفاض الحرارة.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة.. اليوم

زوجة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة: "خرب بيت أخويا عشان استلف منى فلوس"

بـ"مليون جنيه".. الكاتبة صافي ناز كاظم تعرض مكتبتها للبيع

للمشاركة فى القمة الثلاثية.. عبدالله الثانى يغادر الأردن متوجهًا إلى "العلمين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى