عضو مجلس أمناء "حياة كريمة" تبرز جهود المبادرة في محافظة بني سويف

قالت الدكتورة يوستينا ثروت، عضو مجلس أمناء حياة كريمة، إن اليوم مميز جداً لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظة بني سويف، وهو ما نعتبره تكليل لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة.

وأضافت ثروت، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترانيوز"، أن مبادرة حياة كريمة تعمل بالتوازي في كافة المحافظات منذ إطلاقها، و الاهتمام بمحافظة بني سويف كان مختلفا، حيث تم تدشين العديد من المبادرات مثل “رد الجميل” والتي جرى من خلالها توزيع 48 ألف صندوق مواد غذائية لأهالي المحافظة، وأيضا “التصالح حياة” التي تم من خلالها التصالح مع 152 حالة من غير القادرين والغارمين، وغيرها من المبادرات.

"حياة كريمة": تعمل بالتوازي في كافة المحافظات منذ إطلاقها في أول يوم لها

وأشارت عضو مجلس أمناء حياة كريمة، إلى أن المبادرة نجحت في تأسيس 800 مشروع تمكين اقتصادي وأكثر من 4000 كرتونة غذائية بالاضافة إلى توزيع 4 طن لحوم، بالتعاون مع مؤسسة الأورمان وأبو هشيمة للخير، وفرنا ندوات توعوية لطلاب الجامعات، حيث نجحنا في توعية أكثر من 1700 طالب بمبادرة حياة كريمة وأهمية التطوع.