السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بـ71.4 مليار جنيه.. خبير اقتصادى يكشف حجم الاستثمارات الحكومية بالصعيد

الصعيد
الصعيد

قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن محافظات الصعيد شهدت إنجازات كبيرة بعد دخول مبادرة “حياة كريمة”.

وأضاف “البهواشي” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم وضع رؤية استراتيجية لإزالة الآثار السلبية التي تراكمت منذ عقود من الزمن، وتم إطلاق مشروعات تنموية تم إنجازها في أقل من 10 سنوات لم تحدث في تاريخ الصعيد.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه تم استحداث البنية التحتية والأساسية لخدمة الأهلي في الصعيد، وضخ استثمارات حكومية بـ71.4 مليار جنية لتنمية الصعيد في خطة 2023/24، ورفع الخدمات للمواطنين وتم جذب عيون المستثمرين إلي الصعيد.

“حياة كريمة” خبير الاقتصادي محافظات الصعيد مبادرة حياة كريمة 71 4 مليار جنية تنمية الصعيد

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