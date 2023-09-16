السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مايا مرسى تناقش مع سفير إسبانيا سبل التعاون خلال الفترة المقبلة

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، كلًا من البارو إيرانثو جوتييريث  السفير الأسباني في مصر، وإيفا سواريز ليوناردو رئيس التعاون بمكتب التعاون الفني الإسباني في مصر، وماريا تارنكون مدير مشروعات النوع الاجتماعي بالوكالة الإسبانية للتعاون الانمائي الدولي، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالتعاون المشترك والمثمر خلال الفترة الماضية، وتطلعها لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المستقبل.

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مايا مرسى تثمن دعم الأكاديمية العربية للعلوم لتمكين المرأة أكاديميًا وإداريًا

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مايا مرسى لمقررات فروع المجلس بالمحافظات: أنتن أذرع المجلس للوصول لجميع الأسر

 جهود مكتب شكاوي المرأة بالمجلس خلال الفترة الماضية

واستعرضت رئيسة المجلس جهود مكتب شكاوي المرأة بالمجلس خلال الفترة الماضية، وما حققه من إنجازات ونجاحات، آخرها إطلاق أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات، اللاتي يتعرضن للعنف الأسري من خلال مجموعة متخصصة من الأطباء والإخصائيين النفسيين، بالتعاون مع مشروع الوكالة الإسبانية وبالشراكة مع مبادرة "براح آمن".

كما تحدثت الدكتورة مايا مرسى عن عدد من المبادرات والمشروعات التي يقوم بها المجلس منها برنامج "هى تقود" وأشارت إلى الإطار الوطنى للاستثمار في الفتيات والذى يحظى برعاية انتصار السيسى ويضم برنامج نورة ومبادرة دوي، كما استعرضت جهود المجلس ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة  المصرية، بالإضافة إلى جهوده في مجال القضاء على العنف ضد المرأة والقضاء على ختان الإناث.

إشادة بجهود المجلس لتمكين وحماية المرأة المصرية

فيما أشاد البارو إيرانثو جوتييريث، السفير الإسباني في مصر، بجهود المجلس لتمكين وحماية المرأة المصرية، وعبر عن تطلعه للمزيد من التعاون في المستقبل.

الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة السفير الأسباني مصر الوكالة الأسبانية

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