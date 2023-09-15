الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مايا مرسى تثمن دعم الأكاديمية العربية للعلوم لتمكين المرأة أكاديميًا وإداريًا

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول

وقعت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بروتوكول تعاون مع الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور الدكتورة نادية زخاري، عضوة المجلس ووزيرة البحث العلمي الأسبق، وقيادات وفريق عمل المجلس، بمقر الجامعة.

يهدف البروتوكول إلى الاستفادة من تقنيات المعلومات الحديثة لخدمة قضايا المرأة، علاوة على التعاون في نشر الوعي بالقضايا الخاصة بالمرأة المصرية من خلال تنظيم الندوات والمؤتمرات، بالإضافة إلى إتاحة الدراسة ببرامج الدراسات العليا في الدرجات العلمية الماجستير والدكتوراه للمرشحات من قبل المجلس.

ملف الذكاء الاصطناعي

عبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها وفخرها بالشراكة وبوجود أكاديمية مصرية بهذا المستوى العلمى والتعليمى الكبير، مشيدة بجهود الدكتور إسماعيل عبدالغفار وبمساندته ودعمه المرأة، مثنية على وجود عدد كبير من السيدات في المجال الأكاديمي أو في المناصب الإدارية داخل الأكاديمية.

كما عبرت الدكتورة مايا مرسي عن تمنياتها بأن تشمل تلك الشراكة ملف الذكاء الاصطناعي واستخدامه لخدمة قضايا المرأة، علاوة على ملف العنف السيبراني ضد المرأة، لافتة إلى أنه يمثل تحديًا عالميًا ويشكل حاجزًا ضد قيادة المرأة ومشاركتها في عمليات صنع القرار.

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مصالح المرأة

فيما عبر الدكتور إسماعيل عبدالغفار عن فخر الأكاديمية بزيارة الدكتورة مايا مرسي، وأكد اعتزازه وتقديره ودعمه للمجلس وجهوده لتمكين وحماية المرأة المصرية، كما أثنى على ما تحظى به المرأة المصرية من دعم ومساندة كبيرة من القيادة السياسية.

 كما رحب الدكتور إسماعيل عبدالغفار بالدكتورة نادية زخاري، مؤكدًا حرص الأكاديمية وسعيها للقيام بأعمال أكثر تخدم مصالح المرأة وتتوافق مع رؤية المجلس، مشيرًا إلى وجود فروع للأكاديمية في مختلف المحافظات، مؤكدًا أنها أول جامعة في مصر تخصص كلية للذكاء الاصطناعي، وأنها استضافت مؤخرًا مسابقة البرمجيات للجامعات المصرية، وأنها بصدد تنظيم بطولة العالم للبرمجيات في شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل وهي أكبر بطولة في البرمجيات على مستوى العالم، ومن المنتظر أيضًا أن تنظم الأكاديمية الأوليمبياد الدولي للمعلوماتية في عام 2024 بعد أن أقيمت مؤخرًا بالمجر.

وقامت الدكتورة مايا مرسى والوفد المرافق لها بجولة تفقدية لكليات وأقسام الأكاديمية، واستمعت إلى عروض عدد من الطلاب حول مشروعات تخرجهم المتميزة في مختلف المجالات.

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الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قضايا المرأة إتاحة الدراسة نشر الوعي

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