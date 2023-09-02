السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القومى للمرأة" يواصل فعاليات حملة "بلدى أمانة" ببنى سويف

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن مواصلة فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان "بلدي أمانة" ببني سويف من المجلس القومي للمرأة.

وقال التقرير إن المجلس القومي للمرأة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي نفذ فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان "بلدي أمانة" ببني سويف بجميع مراكز المحافظة علي مدار شهري أغسطس وسبتمبر بأكثر من 8 حملات توعية.

وأضاف، أن المركز ينفذ خلال 3 أيام من كل أسبوع حملة، والهدف منها الوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر.

وأشارت، إلى أن الحملة تحاول توصيل رسائل توعية مختلفة منها الخدمات التي يقدمها المجلس من التحويشة وبرامج الإقراض والاقتراض، والتثقيف المالي، وغيرها من رسائل التوعية التي ينفذها المجلس القوي للمرأة.

المجلس القومي للمرأة اكسترا نيوز بلدى أمانة مايا مرسي ببنى سويف

مواد متعلقة

استشارى: «100 يوم صحة» تصل لجميع فئات المجتمع

طارق عبدالعزيز: الفن التشكيلى يزدهر فى الجمهورية الجديدة

مصطفى بدرة: الصناعة عصب والعمود الفقرى للوضع الاقتصادى

أبوالمجد: في 2007 تم إطلاق أول قمر صناعي مصري وتشغيله

ضياء رشوان: التأمين الصحى الشامل حظى بأولوية في الحوار الوطنى

"لوغاريتم".. يكشف تفاصيل مشروع استخدام الهيدروجين الأخضر كوقود للسيارات

"لوغاريتم" في جولة مع روبوت يساعد الأطفال في المكتبة بكوريا الجنوبية

"لوغاريتم".. والدة باحث مصرى بكوريا الجنوبية :"رفع راسى وفخورة بيه"

الأكثر قراءة

وجهة مشرفة.. قصة تحويل العلمين من مدينة ألغام إلى أرض الأحلام

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

الموعد النهائى لإعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة.. مصدر بـ"التعليم" يوضح

بمناسبة المولد النبوى.. تشديد الرقابة على أسواق الحلوى بالغربية

بينها مصر.. 3 بلدان يستحوذون على 57% من الأرصدة التراكمية الواردة للمنطقة العربية

رئيس "مطروح الأزهرية" يبحث مع مديرى التعليم استعدادات العام الدراسى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

بسنت حسن

لا وقت للدموع

د. منى حلمى

أم المصريين.. مكمن شفائى

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار