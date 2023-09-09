مايا مرسى تؤكد أهمية توثيق تجربة مصر الناجحة في كافة المجالات

التقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتورة فادية سعادة، مديرة التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والتي تزور مصر حاليًا لأول مرة بعد توليها المنصب الجديد، بهدف بحث سبل التعاون بين المجلس والبنك الدولي في مجالات التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة.

تمكين المرأة

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالدكتورة فادية سعادة بمقر المجلس، وثمنت التعاون بين المجلس والبنك الدولي في ملف تمكين المرأة، ويأتي من بين ذلك ختم المساواة بين الجنسين والذي أطلقته مصر، وتم الاسترشاد فيه بنموذج المساواة بين الجنسين الذي وضعه البنك الدولي، ويهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وزيادة الممارسات التي تساعد على ترقّي النساء إلى المناصب العليا في الشركات المختلفة، مشيرة إلى أنه بالفعل تم توثيق نموذج منح الختم لشركتين في القطاع الخاص في مجال الاتصالات والقطاع المصرفي.

الشمول المالي للمرأة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية توثيق تجربة مصر الناجحة في العديد من المجالات ونقلها إلى الدول المجاورة للاستفادة منها، مشيرة إلى مرصد المرأة المصرية الذي أسسه المجلس كآلية لمتابعة وتقييم تنفيذ مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، وإلى برنامج تحويشة أو مشروعات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى، والذي يعنى تحقيق الشمول المالي للسيدات من خلال ما يتيحه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة، مضيفة أن "تحويشة" هو ثمار التعاون من 2017 بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري، وتم إدماج "تحويشة" في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدة أن الشمول المالي للمرأة واحد من أهم الملفات التى يعمل عليها المجلس في الوقت الحالي.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها باستمرار التعاون بين الجانبين ودعم المجلس وملف المرأة خلال الفترة المقبلة.

من جهتها، أعربت الدكتورة فادية سعادة عن سعادتها بزيارة المجلس القومى للمرأة، مشيدة بجهود مصر في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا، وبنشاط المجلس القومى للمرأة بهذا الملف، متطلعة لمزيد من التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا.