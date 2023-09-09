رئيس "قومي االمرأة تبحث التعاون مع رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأخوة الإنسانية

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، المونسنيور الأب يوأنس لحظي جيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية السكرتير السابق لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، والدكتورة آية عمر المديرة التنفيذية للجنة، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين.

مرسي تستعرض جهود المجلس في مجالات تمكين وحماية المرأة ونشر الوعي

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالمونسنيور الأب يوأنس لحظي بمقر المجلس، وأشادت بجهود المؤسسة في وضع وتنفيذ قيم الأخوة الإنسانية، واستعرضت جهود المجلس في مجالات تمكين وحماية المرأة المصرية، وأكدت أن المجلس يولى اهتمام كبير بمحور التوعية باعتباره محور متقاطع مع محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وقد شهد هذا المحور تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية عبر جهوده في الحملات على الارض وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما تحدث المونسينور يوأنس لحظي عن الهدف من إنشاء اللجنة العليا لمؤسسة الأخوة الإنسانية للترويج لرسالة الوثيقة التي وقعها البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في فبراير من عام 2019، لوضع قيم الأخوة الإنسانية موضع التنفيذ، وأشار إلى أن المؤسسة تنظم قوافل طبية مجانية بجميع التخصصات، علاوة على صرف الأدوية مجاناً، كما تهتم بشكل أساسي بالأمراض الوراثية والنادرة التي تصيب الأطفال نتيجة زواج الأقارب، ويتكلف علاجها تكاليف باهظة تشكل عبء كبير على القطاع الطبي، موضحًا أن المؤسسة اتخذت خطوات جادة فى هذا السياق عبر إنشاء مستشفى علاجي وبحثي لهذا التخصص بالعاصمة الإدارية سوف تكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.



وقد تم الاتفاق على التعاون المستقبلي بين الجانبين في نشر الوعي بين المواطنين بالعديد من القضايا من خلال الأنشطة التي ينظمها المجلس مثل حملات طرق الأبواب وأمسيات الأسرة المصرية بجميع محافظات الجمهورية ويتواصل خلالها بشكل مباشر مع المواطنين.