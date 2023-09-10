الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مايا مرسى لمقررات فروع المجلس بالمحافظات: أنتن أذرع المجلس للوصول لجميع الأسر

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

عقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم اجتماعا مع مقررات ومقررات مناوبات فروع المجلس بالمحافظات، بهدف مناقشة خطة عمل فروع المجلس خلال الفترة القادمة.
 
 وفي بداية الاجتماع وجهت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر إلى مقررات الفروع على الجهود المتميزة التي قامت بها الفروع في جميع أنشطة وفعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة الماضية، وخلال فعاليات حملة بلدي أمانة التي تهدف إلي رفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية، وتعزيز أساليب مواجهة الشائعات والتصدي لها ، مع تعزيز قيم وروح الولاء والانتماء وحب الوطن.

ميسرات المجلس

كما ثمنت الدكتورة مايا مرسي دور ميسرات المجلس في حملات طرق الأبواب مؤكدة أنهن أذرع المجلس  للوصول لجميع الأسر في القرى والنجوع بالمحافظات ، وبدونهن لن نتمكن من الوصول إلى هذه المناطق.

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المجلس القومى للمرأة ومنتدى الخمسين يتفقان على تعزيز العمل المشترك وإطلاق المبادرات والفعاليات لدعم التمكين الاقتصادى للمرأة

وأكدت رئيسة المجلس على حرص المجلس الدائم على مواصلة جهوده للعمل على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال أنشطة المشاغل والوحدات الإنتاجية والمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى أنشطة مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي ومنها نموذج المحاكاة البنكية الذي يستهدف كسر حاجز الخوف من التعامل مع البنوك لدى السيدات ويتم تنفيذه بقرى محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وشددت على حرص المجلس على مواصلة العمل على استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بمختلف محافظات الجمهورية.

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"القومى للمرأة" يواصل فعاليات حملة "بلدى أمانة" ببنى سويف

وكان تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الفنانة لينا العرابى لفوزها بجائزة الموهبة الريادية بمعهد العالم العربي للتصميم.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها قائلة " شركة مصرية تفوز ومصريات وراء هذا الفوز المستحق.. برافووووو لينا العرابي على العمل على إحياء التراث المصري الاصيل"، وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أن لينا العرابي هى قدوة ملهمة للعديد من الفتيات اللاتى يعملن على إعادة إحياء التراث المصري بطرق فنية مبتكرة، متمنية لها المزيد من دوام النجاح والتوفيق.

المجلس القومي للمرأة التمكين الاقتصادي حقوق المرأة مقررات الافرع الدكتورة مايا مرسي

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