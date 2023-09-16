استمعت نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد الطيب، اليوم، إلى أقوال طالبين متهمين بتقيد زميلهما وربطه في عامود بمنطقة الوايلي.

اعترافات المتهمين بتقييد طالب على عامود بالوايلي: «بنهزر على التيك توك»

وقال المتهمين في أقوالهم أمام النيابة العامة لأنهم قيدا زميلهم وربطاه على عامود بقصد الهزار والمزاح معهما عقب وصلة تحدي وهزار بينهم وهو كان يعلم بذلك ولم يعترض وقتها ، كما يعلم أنهما اعتاد نشر الفيديوهات على تطبيق تيك توك بقصد زيادة المشاهدات وتحقيق الأرباح والتسلية والمتعة.

ولكنه عقب انتشار الفيديو أخبرهم بمسحه بسبب رؤيته من أسرته واعتراضهم ولكنهم لم يمتثلوا ولم يعتقدوا ان ما فعلوه سيقودهما للسجن خاصة أنهم لم يأذوا صديقهم بشيء أو يصيبوه بضرر.

وسبق أن قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس طالبين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتقييد طالب بأحد أعمدة الإنارة وتصوير مقطع فيديو له، ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".



كشفت تحقيقات نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية عن تفاصيل تضرر سيدة وبصحبتها نجلها "طالب" من طالبين؛ لقيامهما بتقييد نجلها بأحد أعمدة الإنارة بدائرة القسم وتصوير مقطع فيديو له ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزة أحدهما الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس مستريح الفاكهة في جمع أموال المواطنين

ومن ناحية أخرى، جدد قاضي المعارضات المختص حبس المتهم بالنصب على 4 والاستيلاء على أموالهم بحجة توظيفها في مجال الفاكهة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقال الضحايا إن مالك الشركة أوهمهم بزيادة نسبة أرباحهم من التوظيف معهم واستغل ملكيته لشركة عمله في النصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم بزعم توظيفها له مقابل أرباح شهرية تزيد عن نسبة 20 %.

وتابعوا أنهم عقب الالتزام معه وإعطائه المال لم يلتزم هو من جانبه بتقديم الأرباح في نسبتها الشهرية أو رد المبلغ وجمع منهم ما يقرب من مليوني ونصف جينه، موضحين أنهم توجهوا له للمطالبة بحقهم فتهرب منهم ولم يعثروا عليه مرة أخرى، فأبلغوا الأموال العامة.

كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 مواطنين مقيمين بمحافظة القاهرة، بتضررهم من مالك شركة استيراد وتصدير بمحافظة القاهرة.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، بالفحص تبين أن المتهم محبوس حالياً على ذمة تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده في 15 قضية "شيك" بإجمالى أحكام بلغت 35 سنة حبس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة.