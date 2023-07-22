تأجيل دعوى تطالب بخروج فتيات التيك توك من الحبس لـ28 أكتوبر

أجلت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بـمجلس الدولة، اليوم السبت، جلسة الدعوى التي تطالب بإلغاء وتجميد مادة مخالفة القيم الأسرية وإيقاف عقوباتها؛ استنادا لكونها نصوص فضفاضة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات، كما تطالب بإخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهم اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية من بينهن سلمى الشيمي لـ 28 أكتوبر.

عقدت الجلسة اليوم بمحكمة القضاء الإداري وتم الدفع بعدم دستورية مادة قيم الأسرة كونها فضفاضة وقع في شباكها كثير من الفتيات المسكينات وكونها تعود بمصر الى عهود القرون الوسطى ومحاكم التفتيش وصدر القرار بإحالة الدعوى إلى مفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي مع تحديد جلسة عاجلة لنظر التقرير في 28 أكتوبر.

كان مجلس الدولة نظر دعوى لإنقاذ سلمى الشيمي وفتيات التيك توك من السجن تطالب بإلغاء وتجميد مادة مخالفة القيم الأسرية وإيقاف عقوباتها استنادا لكونها نصوص فضفاضة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية، وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات وتطالب بإخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهم اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية.