السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التخطيط القومي" يفتتح فعاليات برنامج الشهادة الاحترافية في ريادة الأعمال والابتكار الرقمي

جريدة الدستور

انطلقت بمقر معهد التخطيط القومي فعاليات برنامج الشهادة الاحترافية في ريادة الأعمال والابتكار الرقمي الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة مصر دوت بكرة والذي يستهدف تطوير مهارات 50 متدربًا من مختلف محافظات الجمهورية ويستمر لمدة 3 أشهر.

وفي هذا الإطار، صرح الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، بأن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص معهد التخطيط القومي على توسيع الشراكات مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني داخل مصر وخارجها وتفعيلاً لاتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها بين المعهد و"مؤسسة مصر دوت بكرة" في يناير الماضي، مشيرًا إلى أن أحد أهم الأنشطة والخدمات التي يقدمها المعهد هي تنفيذ العديد من البرامج التدريبية في مختلف المجالات وعلى رأسها مجال ريادة الأعمال والابتكار الرقمي.

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برنامج الشهادة الاحترافية 

وأضاف صلاح الدين، أن برنامج الشهادة الاحترافية في ريادة الأعمال والابتكار الرقمي" يستهدف تطوير مهارات 50 متدربًا من أكثر من 12 محافظة وتأهيلهم ليصبحوا رواد أعمال في المجالات ذات الصلة ومنها كيفية إطلاق مشروع جديد، فضلاً عن الإدارة المالية وجذب التمويل، وإدارة فرق العمل وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالابتكار الرقمي وريادة الأعمال.

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دمج الطاقة الإبداعية لدى الشباب

وفي سياق متصل، أشار المهندس علي فرماوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر دوت بكرة إلى أن المؤسسة تسعى إلى دمج الطاقة الإبداعية لدى الشباب مع الخبرات العملية للمصريين المتواجدين داخل البلاد وخارجها، وتنمية قدرات ومهارات الشباب أصحاب الأفكار الإبداعية الذين يرغبون في بدء أعمالهم التجارية وبحاجة إلى اكتساب المعرفة أو الخبرة اللازمة لإطلاق شركاتهم الناشئة. 

وأعرب عن سعادته بتنفيذ برنامج الشهادة الاحترافية في ريادة الأعمال والابتكار الرقمي بالتعاون مع معهد التخطيط القومي ومشيدًا بتميز هذا البرنامج بمشاركات من متحدثين وخبراء متخصصين في هذا المجال. 

كما يتضمن البرنامج ورش عمل وجلسات تدريب فردية وشخصية لكل متدرب، يتم تقديمها بواسطة مدربين معتمدين من الاتحاد الدولي للتدريب ICF حرصًا من المؤسسة بالشراكة مع المعهد على توفير شهادة احترافية مكملة للنظام التعليمي التقليدي في مصر.  

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