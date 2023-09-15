الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جلسة حوارية بمعهد التخطيط القومي لإطلاق تقرير "ضرائب التبغ في مصر"

معهد التخطيط
معهد التخطيط

استعرض التقرير الذي سيتم إطلاقه ومناقشته في الجلسة الحوارية بمعهد التخطيط القومي، يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، مجموعة من السياسات التي تعمل على الحد من استهلاك التبغ في مصر، مع وضع تقييم شامل للأدلة المتعلقة بسياسة ضريبة السجائر في مصر.

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معهد التخطيط يناقش الاستعدادات لإطلاق مؤتمر تمكين المرأة لمشاركة فاعلة فى التنمية


الحد من استخدام التبغ

ويأتي هذا التقرير في إطار مشروع أطلقه معهد البحوث والسياسات الصحية التابع لجامعة إلينوي في شيكاغو (UIC) الشريكة في مبادرة بلومبرج للحد من استخدام التبغ، وذلك بالتعاون مع مركز السياسات الاجتماعية والتنمية (SPDC)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO). حيث يهدف المشروع إلى تطوير سياسات التبغ نظرًا لتأثيرها في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتي لديها أعلى معدلات استهلاك للتبغ.

وقد قام بإعداد التقرير فريق بحثي مصري بقيادة الأستاذ الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية والخبير الاقتصادي المعروف. 

معهد التخطيط يستعد للإصدار الثامن لتقرير التنمية العربية بالتعاون مع المعهد العربي والأوابك


يدير الجلسة والحوار الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري السابق، وأمين عام الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.

وفي وقت سابق، استقبل الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، السفيرة أمل الحمد مستشار مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والدكتورة أفنان الشعيبي المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والسفير إيهاب فوزي، نائب المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، وقد عُقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة الإعداد لمؤتمر المرأة المزمع إقامته بالتعاون بين الجهات الثلاثة، وذلك يومي 9 و10 ديسمبر المقبل تحت عنوان "تمكين المرأة لمشاركة فاعلة في التنمية" بمقر معهد التخطيط القومي بالقاهرة.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أشرف العربي أن المؤتمر يأتي في إطار الحرص على تحسين أوضاع المرأة العربية في ضوء فكر إصلاحي أصيل، للوصول إلى أفضل السياسات التي يمكن من خلالها تعزيز التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة في الدول العربية، من خلال رفع الوعي وتوسيع دائرة الحوار. 

وفي سياق متصل، أشارت السفيرة أمل الحمد إلى أن مؤتمر المرأة العربية يأتي امتداداً للشراكة المتميزة في عدة مجالات بين كلا المعهدين، منوهةً إلى ضرورة توجيه مزيد من الاهتمام بزيادة الوعي والمعرفة حول قضايا المرأة العربية، واتخاذ إجراءات يمكن من خلالها تحقيق التغيير الإيجابي بما يعزز دور المرأة في خطط وبرامج التنمية بشكل عام. 

وأعربت الدكتورة أفنان الشعيبي عن سعادتها بتعاون منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع معهد التخطيط القومي في إطلاق هذا الحدث الهام، مشيرة إلى أن المؤتمر يعد فرصةً لاستخلاص سياسات وطرح خيارات بديلة لدعم دور كل مؤسسات المجتمع بهدف القضاء على كافة صور وأشكال التمييز ضد المرأة وتشجيع فرص الاستثمار والادخار ودحض الممارسات الاجتماعية الخاطئة ضد المرأة، بما يعزز قدرتها على الصمود في الدول العربية والإسلامية.

ويأتي انعقاد مؤتمر "تمكين المرأة لمشاركة فاعلة في التنمية" بمشاركة نُخبة متميّزة من سيدات العمل التنفيذي وسيدات أعمال رائدات بمصر ودول مختلفة، بما يوفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في العمل القيادي والتنموي التي يمكن من خلالها ضمان المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة.

تقرير الجلسة الحوارية معهد التخطيط القومى استهلاك التبغ في مصر ضريبة السجائر

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