السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وصول المتهمة بقتل طفلها وأكله إلى محكمة جنايات الزقازيق

ارشيفية
ارشيفية

وصلت منذ قليل المتهمة بقتل طفلها وأكله بـالشرقية إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ وسط حراسة أمنية مشددة استعدادًا لبدء  جلسات محاكمتها برئاسة المستشار سلامة جاب الله.

وخلال الجلسة سيتم مناقشة اللجنتين الثلاثية من الطب النفسي في مستشفى العباسية والخماسية من أساتذة الطب النفسي في جامعتي الزقازيق والمنصورة، بناءً على طلبات النيابة العامة بطلب اللجنتين.

النيابة تستمع لـ16 شاهدًا

وقالت النيابة العامة  أثناء جلسة محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية، إن النيابة قد استمعت لـ16 شاهدا وكانت حريصة على تحرى ملابسات ارتكاب المتهمة لفعلها، وكانت متفقة على ضرورة التحقق من سلامة القوى العقلية للمتهمة، وتمت إحالتها للعباسية وخلصت إلى خلو المتهمة من أي مشكلات عقلية ترغمها على ارتكاب فعلتها.

النيابة تناقش لجنة الطب النفسي الشرعي بالعباسية

وطلبت النيابة العامة من هيئة المحكمة أعضاء لجنة الفحص الأولى المشكلة من إدارة الطب النفسي الشرعي من مجلس الصحة النفسية بالعباسية لمناقشتها فيما ورد في تقرير اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من هيئة المحكمة، بالإضافة إلى طلب أعضاء اللجنة الخماسية لمناقشتها فيما ورد في تقرير اللجنة الأولى وفيما قد يبديه أعضاء اللجنة الأولى من نقد بخصوص ما أشار إليه تقرير اللجنة الخماسية.

وكان تقرير اللجنة النفسية، المكلفة بفحص حالة المتهمة قد خلص أمس إلى أن المتهمة وقت الواقعة كانت تعانى من اضطراب ذهاني، أفقدها الاستبصار والحكم على الأمور مع وجود قصور فى قدراتها العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة وعليه فإنها غير مسئولة عن فعلها الإجرامي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية  قد ألقت القبض على "هناء م ح"، 30 سنة؛ متهمة بقتل طفلها "سعد م س"، في منزلها بقرية أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس وقامت بتقطيعه إلى أشلاء وطهى أجزاء منه وأكلها.

المتهمة بقتل طفلها محكمة جنايات الزقازيق المستشار سلامة جاب الله النيابة العامة لجنة الطب النفسى الشرعى

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