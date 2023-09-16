أخبار فاتتك.. رسالة من "الصحة" للمصابين بهذه الأمراض وفرص عمل جديدة للشباب

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

"الصحة" تناشد أصحاب هذه الأمراض سرعة إجراء الكشف

ناشدت وزارة الصحة المواطنين سرعة الكشف على الأمراض المزمنة، تسهيلًا لعملية العلاج والحماية من المضاعفات.

وقالت وزارة الصحة، فى منشور عبر حسابها على “فيسوك”، إن الكشف المبكر على الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والاعتلال الكلوي وأمراض القلب يسهل عملية العلاج ويحميك من مضاعفاتها الخطيرة.

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عاجل.. براتب 3800 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للشباب حتى 45 سنة

أعلنت وزارة العمل، عن توفير عدد من فرص العمل للشباب من 18 وحتى 45 سنة، وذلك بإحدى شركات التجارة بالفيوم، وبراتب يتراوح من 3000 إلى 3800 جنيه.

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عاجل.. درنة الليبية تجد صعوبة فى دفن آلاف الجثث بعد الفيضانات

يواجه سكان وفرق إغاثة في مدينة درنة الليبية صعوبة كبيرة في التعامل مع آلاف الجثث التي أعادتها الأمواج لليابسة أو تتحلل تحت الأنقاض بعد أن دمرت الفيضانات المباني وألقت بالكثيرين في البحر.

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مواعيد مباريات اليوم السبت 16-9-2023 والقنوات الناقلة

يبحث الملايين من عشاق رياضة كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم السبت 16-9-2023 والقنوات الناقلة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي رغبة في مشاهدة البطولات المحلية والدولية المقامة حاليا ويتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم في مختلف دول العالم.

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كل ما تريد معرفته عن المشروع القومي لإنتاج البنزين بصعيد مصر

يعد المشروع القومي لإنتاج البنزين بصعيد مصر «عالي الأوكتان» واحدًا من المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز صناعة تكرير البترول وتلبية احتياجات السوق المحلية للبنزين.

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اليوم.. الشاعر محمد العسيري ضيف محمد الباز في برنامج "الشاهد" Extra News

يحل الشاعر محمد العسيري، ضيف أولى حلقات برنامج "الشاهد" في موسمه الثالث الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، اليوم الجمعة، للإدلاء بشهادته عن بليغ حمدي موسيقار حرب أكتوبر 1973.

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