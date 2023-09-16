السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك.. رسالة من "الصحة" للمصابين بهذه الأمراض وفرص عمل جديدة للشباب

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

"الصحة" تناشد أصحاب هذه الأمراض سرعة إجراء الكشف

ناشدت وزارة الصحة المواطنين سرعة الكشف على الأمراض المزمنة، تسهيلًا لعملية العلاج والحماية من المضاعفات. 

وقالت وزارة الصحة، فى منشور عبر حسابها على “فيسوك”، إن الكشف المبكر على الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والاعتلال الكلوي وأمراض القلب يسهل عملية العلاج ويحميك من مضاعفاتها الخطيرة.

اضغط هنا للتفاصيل 

عاجل.. براتب 3800 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للشباب حتى 45 سنة

أعلنت وزارة العمل، عن توفير عدد من فرص العمل للشباب من 18 وحتى 45 سنة، وذلك بإحدى شركات التجارة بالفيوم، وبراتب يتراوح من 3000 إلى 3800 جنيه.

اضغط هنا للتفاصيل 

 

عاجل.. درنة الليبية تجد صعوبة فى دفن آلاف الجثث بعد الفيضانات

يواجه سكان وفرق إغاثة في مدينة درنة الليبية صعوبة كبيرة في التعامل مع آلاف الجثث التي أعادتها الأمواج لليابسة أو تتحلل تحت الأنقاض بعد أن دمرت الفيضانات المباني وألقت بالكثيرين في البحر.

اضغط هنا للتفاصيل 

مواعيد مباريات اليوم السبت 16-9-2023 والقنوات الناقلة

يبحث الملايين من عشاق رياضة كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم السبت 16-9-2023 والقنوات الناقلة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي رغبة في مشاهدة البطولات المحلية والدولية المقامة حاليا ويتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم في مختلف دول العالم.

اضغط هنا للتفاصيل

 

كل ما تريد معرفته عن المشروع القومي لإنتاج البنزين بصعيد مصر

يعد المشروع القومي لإنتاج البنزين بصعيد مصر «عالي الأوكتان» واحدًا من المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز صناعة تكرير البترول وتلبية احتياجات السوق المحلية للبنزين.

اضغط هنا للتفاصيل

 

اليوم.. الشاعر محمد العسيري ضيف محمد الباز في برنامج "الشاهد" Extra News

يحل الشاعر محمد العسيري، ضيف أولى حلقات برنامج "الشاهد" في موسمه الثالث الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، اليوم الجمعة، للإدلاء بشهادته عن بليغ حمدي موسيقار حرب أكتوبر 1973.

اضغط هنا للتفاصيل

الكشف المبكر على الأمراض المزمنة وزارة العمل فرص عمل للشباب درنة الليبية مباريات اليوم السبت المشروع القومي لإنتاج البنزين

مواد متعلقة

أخبار فاتتك.. الشئون المعنوية تدشن أكبر تغطية لنصر أكتوبر وانطلاق 4 معارض كتب فى المحافظات

الأكثر قراءة

عاجل.. براتب 3800 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للشباب حتى 45 سنة

عاجل.. اندلاع حريق فى غابات منطقة عش الباز ببوليمات فى الجزائر

البابا ثيودروس الثاني يُشعل نار العثور على الصليب

عاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث على طريق الإسماعيلية - العريش (أسماء)

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 16-9-2023 فى محلات الصاغة

"القاهرة الإخبارية": رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى أوغندا في زيارة رسمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

*بلينكن في "جونز هوبكنز" : "قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها في العصر الجديد"

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات