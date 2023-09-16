السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تناشد أصحاب هذه الأمراض سرعة إجراء الكشف

كشف طبى
كشف طبى

ناشدت وزارة الصحة المواطنين سرعة الكشف على الأمراض المزمنة، تسهيلًا لعملية العلاج والحماية من المضاعفات. 

وقالت وزارة الصحة، فى منشور عبر حسابها على “فيسوك”، إن الكشف المبكر على الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والاعتلال الكلوي وأمراض القلب يسهل عملية العلاج ويحميك من مضاعفاتها الخطيرة. 

ووجهت المواطنين: “انزل اكشف واطمن على صحتك وصحة أطفالك ضمن حملة 100 يوم صحة، في انتظارك كل يوم من 9 صباحًا لـ9 مساءً”. 

وتابعت وزارة الصحة في منشورها: الحملة موجودة في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 15335. 

توفير 100 ألف جرعة من لقاح الإنفلونزا بالأسواق

فى وقت سابق، أكدت وزارة الصحة والسكان أن الوضع الوبائى لكورونا مستقر، مشيرة إلى أنه سيتم توفير 100 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا قريبًا في الأسواق.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك شحنة من لقاح الأنفلونزا ستصل مصر خلال أيام قادمة من كوريا، مضيفًا أن اللقاح آمن وفعال ويخضع لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أنه يتم اتخاذ جميع  الإجراءات الوقائية والاحترازية لمرض كورونا "كوفيد 19" بصفة عامة باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن جميع المتحورات المنتشرة حاليًا تنتمي إلى المتحور "أوميكرون"، ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة.

وأكد أن وزارة الصحة تتابع الموقف الوبائي للفيروسات التنفسية بما فيها "كوفيد 19"، من خلال منظومة ترصد قوية تشمل الترصد الروتيني للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة في المستشفيات.

وزارة الصحة الأمراض المزمنة 100 يوم صحة الكشف المبكر الضفط السكر الاعتلال الكلوى أمراض القلب

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"الصحة": توفير 100 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا بالأسواق

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