اليوم.. الشاعر محمد العسيري ضيف محمد الباز في برنامج "الشاهد" Extra News

يحل الشاعر محمد العسيري، ضيف أولى حلقات برنامج "الشاهد" في موسمه الثالث الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، اليوم الجمعة، للإدلاء بشهادته عن بليغ حمدي موسيقار حرب أكتوبر 1973.

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور الموسم الثالث من برنامج الشاهد، اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر وعلى مدار 45 يوماً، حتى نهاية شهر أكتوبر في تمام الساعة الحادية عشر مساء يومياً.

ويكشف "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي قدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.