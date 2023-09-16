السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

انطلاق ملتقى دوير الثقافى لإبداعات وفنون الطفل بأسيوط 20 سبتمبر الجارى

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تستضيف جمعية أحمد بهاء الدين بالشراكة مع مؤسسة ستار كير فعاليات ملتقى دوير الثقافي لإبداعات وفنون الطفل والذي يبدأ من 20 ويستمر حتى 24 من شهر سبتمبر الجاري بقرية الدوير بمركز صدفا بأسيوط.

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أما عن الفعاليات التي تجرى في ملتقى دوير الثقافي فتتكون من معارض تفاعلية (كمبيوتر مثل البرمجه الإبداعية - معمل العلوم)، معارض فرجه (اشغال - تطريز - كورشيه - اكسسوار - جبس - إعادة تدوير)، ورش (فنون تشكيلية - تحطيب - مسرح - موسيقى)، عروض (مسرح - موسيقى - تحطيب - خيال الظل)، مختبر المرح، حكاوى المطبقاتى، عروض حكى، حكاوى الشاى (الونسة)، عروض خارجيه (فرقة البرشا - ملوى) للمسرح والحكى، فرقة الزناتى للربابه والفنان (الزناتى عز الدين).

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أما عن منظمي الملتقى فهم: منسق عام الملتقى المخرج أسامة عبدالرؤوف، مدير المركز علاء سلام، مدير النشاط مصطفى حسين، مدير الجمعية دكتورة نوران فايد، رئيس مجلس الإدارة دكتور زياد بهاء الدين، أعضاء مجلس الإدارة وهم دكتور عماد أبوغازى، الكاتب محمد سلماوي، السفيرة  ليلى بهاء الدين، المهندس علاء سويف، عالية صالح.

فعاليات ملتقى دوير الثقافي
فعاليات ملتقى دوير الثقافي
فعاليات ملتقى دوير الثقافي
فعاليات ملتقى دوير الثقافي
فعاليات ملتقى دوير الثقافي
فعاليات ملتقى دوير الثقافي
أحمد بهاء الدين دوير الثقافي ملتقى دوير الثقافي المخرج أسامة عبدالرؤوف عماد أبوغازي محمد سلماوى

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