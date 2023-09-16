انطلاق ملتقى دوير الثقافى لإبداعات وفنون الطفل بأسيوط 20 سبتمبر الجارى

تستضيف جمعية أحمد بهاء الدين بالشراكة مع مؤسسة ستار كير فعاليات ملتقى دوير الثقافي لإبداعات وفنون الطفل والذي يبدأ من 20 ويستمر حتى 24 من شهر سبتمبر الجاري بقرية الدوير بمركز صدفا بأسيوط.

أما عن الفعاليات التي تجرى في ملتقى دوير الثقافي فتتكون من معارض تفاعلية (كمبيوتر مثل البرمجه الإبداعية - معمل العلوم)، معارض فرجه (اشغال - تطريز - كورشيه - اكسسوار - جبس - إعادة تدوير)، ورش (فنون تشكيلية - تحطيب - مسرح - موسيقى)، عروض (مسرح - موسيقى - تحطيب - خيال الظل)، مختبر المرح، حكاوى المطبقاتى، عروض حكى، حكاوى الشاى (الونسة)، عروض خارجيه (فرقة البرشا - ملوى) للمسرح والحكى، فرقة الزناتى للربابه والفنان (الزناتى عز الدين).

أما عن منظمي الملتقى فهم: منسق عام الملتقى المخرج أسامة عبدالرؤوف، مدير المركز علاء سلام، مدير النشاط مصطفى حسين، مدير الجمعية دكتورة نوران فايد، رئيس مجلس الإدارة دكتور زياد بهاء الدين، أعضاء مجلس الإدارة وهم دكتور عماد أبوغازى، الكاتب محمد سلماوي، السفيرة ليلى بهاء الدين، المهندس علاء سويف، عالية صالح.

فعاليات ملتقى دوير الثقافي

فعاليات ملتقى دوير الثقافي