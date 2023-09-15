ابدأ حلمك بالعريش.. قصور الثقافة تواصل تدريباتها المكثفة استعدادًا لحفل التخرج

استقبل قصر ثقافة العريش، جولة تدريبية جديدة من مشروع "ابدأ حلمك" للتدريب على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل من أبناء محافظة شمال سيناء، ضمن المشروع المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن خطة التنمية الثقافية بسيناء.

استمرت تدريبات الدراما مع الناقدة الدكتورة رنا عبد القوي مدربة الدراما على الحكايات الشعبية السيناوية وكتابة مشاهد مسرحية عنها لاستخدام تلك الحكايات واستلهامها في التدريب وإعادة إنتاجها مسرحيا.

كما استكمل المايسترو صلاح مصطفى تدريباته الموسيقية في التعريف بالأساسيات في علم الموسيقى والتدريب على بعض الأغنيات من التراث الغنائي المصري.

وقام المخرج معتز مدحت بتدريبات تخص تعامل الممثل مع جسده، كما قام المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع بعمل محاضرة عن الارتجال المسرحي وكيفية تنمية خيال المتدربين في صياغة مشاهد مسرحية من ارتجال الطلاب.

الجدير بالذكر أن تدريب التمثيل في محافظة شمال سيناء يقوم به المخرج الكبير عصام السيد، ويقوم بالتدريب على فنون الاستعراض الفنان محمد العشري.