الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ابدأ حلمك بالعريش.. قصور الثقافة تواصل تدريباتها المكثفة استعدادًا لحفل التخرج

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات ثقافية والفنية

استقبل قصر ثقافة العريش، جولة تدريبية جديدة من مشروع "ابدأ حلمك" للتدريب على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل من أبناء محافظة شمال سيناء، ضمن المشروع المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن خطة التنمية الثقافية بسيناء.

استمرت تدريبات الدراما مع الناقدة الدكتورة رنا عبد القوي مدربة الدراما على الحكايات الشعبية السيناوية وكتابة مشاهد مسرحية عنها لاستخدام تلك الحكايات واستلهامها في التدريب وإعادة إنتاجها مسرحيا.

كما استكمل المايسترو صلاح مصطفى تدريباته الموسيقية في التعريف بالأساسيات في علم الموسيقى والتدريب على بعض الأغنيات من التراث الغنائي المصري.

وقام المخرج معتز مدحت بتدريبات تخص تعامل الممثل مع جسده، كما قام المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع بعمل محاضرة عن الارتجال المسرحي وكيفية تنمية خيال المتدربين في صياغة مشاهد مسرحية من ارتجال الطلاب.

الجدير بالذكر أن تدريب التمثيل في محافظة شمال سيناء يقوم به المخرج الكبير عصام السيد، ويقوم بالتدريب على فنون الاستعراض الفنان محمد العشري.

قصر ثقافة العريش مشروع ابدأ حلمك فنون المسرح الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة ة عمرو البسيوني

مواد متعلقة

ضمن إصدارات النشر الإقليمي.. ثقافة الإسكندرية تحتفي بديوان "فراشة حديد"

"الإيسيسكو" تطلق المرحلة الأولى لإعداد ميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي

الإيسيسكو تطلق قافلتها الإنسانية الثانية لمساعدة متضرري الزلزال بالمغرب

قصور الثقافة تفتتح صالون "قادرون باختلاف" للفنون التشكيلية بالغربية

هيئة الكتاب تجوب محافظات مصر بمعارض الكتب

وزيرة الثقافة تلتقى نظيرها الصينى لمناقشة التعاون المشترك

الأحد.. قصور الثقافة تحتفى بمحمد السيد عيد فى "العودة إلى الجذور" بالإسكندرية

وزيرة الثقافة تلتقى عُمدة بكين وتبحث تكثيف التعاون الثقافى بين البلدين

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة اليوم فى كأس السوبر الإفريقي

"الأرصاد": طقس السبت حار على أغلب الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا

السوبر الأفريقي.. الحكم يلغي هدف كهربا في شباك اتحاد العاصمة

كل ما تريد معرفته عن المشروع القومي لإنتاج البنزين بصعيد مصر

إنقاذ 59 مصطاف من الغرق فى رأس البر بدمياط

تردد قناة SSC الرياضية على النايل سات وعرب سات الناقلة لمباراة الأهلى فى السوبر الإفريقي اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة