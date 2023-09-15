الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ضمن إصدارات النشر الإقليمي.. ثقافة الإسكندرية تحتفي بديوان "فراشة حديد"

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حفل توقيع ديوان "فراشة حديد" للشاعرة سارة زيادة، ضمن فعاليات نادي أدب التذوق المنعقد بقصر ثقافة مصطفى كامل بالإسكندرية.

 

أدار المناقشة الشاعر د. أحمد سماحة، وشهدها كل من الناقدين د.أحمد صلاح كامل وعاطف الحناوي.

وخلال حفل التوقيع، قدّم د.أحمد صلاح دراسة نقدية بعنوان "المفارقات في شعر سارة زيادة " تناول خلالها التسلسل الدرامي في القصائد، مقدما رؤية نقدية للصور البلاغية، كما أثنى على استخدام الشاعرة لبعض المفردات الجديدة كما جاء في معظم القصائد ومنها القصيدة التي تحمل عنوان الديوان.

من جانبه تحدث عاطف الحناوي عن استخدام الشاعرة لبعض الرموز في قصائدها الشعرية، والكلمات الرنانة التي أضفت موسيقى مميزة لبعض النصوص بشكل عفوي دون تكلف.

وفي كلمته تناول د.أحمد سماحة المسيرة الأدبية للشاعرة السكندرية التي سبق وصدر لها عدة دواوين منها "قلب القمر"، "وجع خام"، و"كونشيرتو"، وديوان "الدرويشة و الولي" تحت الطبع، وكذلك أهم الجوائز التي حصدتها من الجهات الثقافية المختلفة. واختتم كلمته موجها الشكر لمدير عام فرع ثقافة الإسكندرية عزت عطوان لإسهاماته في إثراء الحراك الثقافي.

وعلى هامش حفل التوقيع المقام وضمن أنشطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، قدمت الشاعرة صاحبة الديوان ٨ قصائد شعرية، ثم توالت مداخلات الشعراء بحضور كل من د. منال يمني مدير الشئون الثقافية والشاعر أحمد عواد مسئول النشر.

" فراشة حديد" من إصدارات النشر الإقليمي لعام 2022، ويعد الديوان الأول الذي يصدر للشاعرة عن هيئة قصور الثقافة، يقع في 92 صفحة، ويضم 25 قصيدة تعني بقضايا المرأة وتجاربها المؤلمة سواء الأم، الأخت، الابنة،والحبيبة، من أبرزها صندوق بريد، الماتش، المحطة، أصل الحكاية، تخاريف، الحضرة، وقصيدة "فراشة حديد" التي اختيرت كعنوان للديوان.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني ديوان فراشة حديد سارة زيادة فعاليات نادي أدب التذوق مصطفى كامل بالإسكندرية

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