السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 180 طن قمامة وتحسين البيئة في كفر الزيات بالغربية

كفر الزيات بالغربية
كفر الزيات بالغربية

شنَّت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، برئاسة عادل داود، حملة نظافة شاملة شملت رفع 180 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق الفرعية التي تربط المداخل والقرى المحيطة بالمدينة، شاركت في الحملة معدات الوحدة المحلية لضمان تنفيذها بشكل فعال.

وأوضح رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أن الهدف من الحملة كان رفع مستوى النظافة في القرى والمدينة، وتحسين حالة الطرق وتسهيل حركة المواطنين والمركبات. 

وتم تنفيذ عمليات رفع القمامة والمخلفات بشكل مكثف، مما ساهم في تحسين المظهر العام للمنطقة وتوفير بيئة نظيفة وصحية للسكان.

 استمرار حملات النظافة

وأشار الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إلى أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات الرملية ومخلفات البناء في جميع المراكز والمدن.

 يهدف ذلك إلى تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين، وأكد أن الحملات المستمرة تعكس التزام السلطات المحلية بتحسين جودة الحياة والبيئة للمقيمين في المنطقة.

ويعد رفع القمامة وتحسين البيئة جزءًا من الجهود الرامية إلى تطوير المدن والمراكز وتحقيق التنمية المستدامة، وتعتبر هذه الحملة مبادرة هامة لتعزيز النظافة العامة وتحسين المظهر العام للمدينة والقرى المحيطة بها.

وتعكس حملة رفع القمامة وتحسين البيئة في مركز ومدينة كفر الزيات التزام السلطات المحلية بتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وتحسين جودة الحياة في المنطقة، وتعد هذه الجهود خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة مستدامة للجميع.

الغربية كفر الزيات حملات النظافة رفع القمامة محافظة

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