العسيرى لـ"الشاهد": أغنية "أم الصابرين" تخاطب المشاعر.. وصوت شادية مينفعش يزعق

تحدث الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، عن قصة أغنية "يا أم الصابرين" والتي لحنها موسيقار الثورة بليغ حمدي، للفنانة الرحلة الكبيرة شادية عقب نكسة 1967، قائلأ: "بليغ حمدي كان ذكيا في التعامل مع صوت الفنانة الكبيرة شادية".

وأضاف العسيري، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": أغنية “أم الصابرين” فيها حكمة البلد كلها عندما قالت شادية بصوتها: "يا سيدي اصبر على الجار السو"، موضحًا أن “الأغنية جاءت في وقت كانت الناس بدأت تستعجل للحرب وإحنا ممكن نكون في اللحظة دي مش جاهزين”.

وأضاف: "دي المنطقة اللي راح ليها بليغ حمدي والشاعر عبدالرحيم منصور في الأغنية، وراحوا لحاجات غربية جدا، وهي إزاي دي تكون أغنية حرب أو استنزاف، وتقول: “من دهبك لبسني العقد”.

وأكد “العسيري” على حكمة بليغ حمدي في التعامل مع صوت شادية، ووقت إصدار الأغنية، موضحًا أن الأغنية قد تبدو مبهجة من حيث الإيقاع ولكن بمقام يحمل “الشجن”، وهو ما عبر عن اللحظة الفارقة التي مرت بها مصر، عقب النكسة.

وكشف أن الأغنية، كانت تحمل كل معاني النصر حتى لو تأخر، لكن سيأتي النصر، وسنتجاوز الهزيمة، موضحًا أن الأغنية تخاطب المشاعر.

وعن صوت شادية، قال “العسيري”: "صوت شادية مش هينفع يزعق بالرغم أن الطبيعي في الفترة دي إننا نزعق، لافتًا إلى أن صوتها ناعم وجواني، بالتالي لجأ بليغ حمدي إلى الدفء في اللحن حتى تعبر عما يحدث في الطبقات المصرية بسلاسة.

برنامج الشاهد

يكشف "الباز" في الموسم الثالث شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.