السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العسيرى لـ"الشاهد": أغنية "أم الصابرين" تخاطب المشاعر.. وصوت شادية مينفعش يزعق

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري

تحدث الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، عن قصة أغنية "يا أم الصابرين" والتي لحنها موسيقار الثورة بليغ حمدي، للفنانة الرحلة الكبيرة شادية عقب نكسة 1967، قائلأ: "بليغ حمدي كان ذكيا في التعامل مع صوت الفنانة الكبيرة شادية".

وأضاف العسيري، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": أغنية “أم الصابرين” فيها حكمة البلد كلها عندما قالت شادية بصوتها: "يا سيدي اصبر على الجار السو"، موضحًا أن “الأغنية جاءت في وقت كانت الناس بدأت تستعجل للحرب وإحنا ممكن نكون في اللحظة دي مش جاهزين”.

وأضاف: "دي المنطقة اللي راح ليها بليغ حمدي والشاعر عبدالرحيم منصور في الأغنية، وراحوا لحاجات غربية جدا، وهي إزاي دي تكون أغنية حرب أو استنزاف، وتقول: “من دهبك لبسني العقد”.

وأكد “العسيري” على حكمة بليغ حمدي في التعامل مع صوت شادية، ووقت إصدار الأغنية، موضحًا أن الأغنية قد تبدو مبهجة من حيث الإيقاع ولكن بمقام يحمل “الشجن”، وهو ما عبر عن اللحظة الفارقة التي مرت بها مصر، عقب النكسة.

وكشف أن الأغنية، كانت تحمل كل معاني النصر حتى لو تأخر، لكن سيأتي النصر، وسنتجاوز الهزيمة، موضحًا أن الأغنية تخاطب المشاعر. 

وعن صوت شادية، قال “العسيري”: "صوت شادية مش هينفع يزعق بالرغم أن الطبيعي في الفترة دي إننا نزعق، لافتًا إلى أن صوتها ناعم وجواني، بالتالي لجأ بليغ حمدي إلى الدفء في اللحن حتى تعبر عما يحدث في الطبقات المصرية بسلاسة.

برنامج الشاهد

يكشف "الباز" في الموسم الثالث شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

العسيرى الباز الشاهد محمد الباز الإعلامي الدكتور محمد الباز “إكسترا نيوز

مواد متعلقة

العسيرى يكشف لـ"الشاهد" سر الأغنية التى أغضبت عبدالناصر بعد النكسة

العسيرى يكشف لـ"الشاهد".. كيف لحن بليغ حمدى 17 أغنية لنصر أكتوبر فى 18 يوما؟

الأكثر قراءة

عاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث على طريق الإسماعيلية - العريش (أسماء)

الآن نتائج المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2023

عاجل.. ليبيا تعلن تسمم عشرات الأطفال فى درنة جراء تلوث المياه

عاجل.. “الخارجية” تطالب المصريين فى ليبيا بالابتعاد عن المناطق المنكوبة

خبير تحكيمى يكشف مدى أحقية الأهلى فى ركلة جزاء أمام اتحاد العاصمة

عاجل.. المفتي: الدعوة لتنظيم النسل لا تتعارض مع دعوة الشرع للتكاثر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

*بلينكن في "جونز هوبكنز" : "قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها في العصر الجديد"

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات