الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العسيرى يكشف لـ"الشاهد" سر الأغنية التى أغضبت عبدالناصر بعد النكسة

محمد العسيري مع الدكتور
محمد العسيري مع الدكتور محمد الباز

كشف الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، أن أغنية “عدى النهار” ليست وليدة 5 يونيو، ولكنها كُتبت عام 1962، ضمن ديوان لعبدالرحمن الأبنودي عن العمال.

وقال العسيري، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، إنه عندما كان يمر يوم دون أن تذيع الإذاعة المصرية أغنية "عدى النهار"، كان يتصل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، برئيس الإذاعة ويسأله "ليه مذعتوش أغنية عدى النهار؟".

 

قصة الأغاني التي أزعجت عبدالناصر 

وأوضح العسيري أن الأغنية لها تأثير على ساحتين، ساحة الحرب، وساحة الشعب، مشيرًا إلى أن الشارع في ذلك الوقت كان يسمع نوعا من الأغاني لطيف وجميل لكن فيه نوع من اليأس، وكانت الأغنية الأشهر آنذاك "كل الناس بيقولوا يارب"، وأغنية أخرى كانت تذاع بشكل مستمر لدرجة أزعجت عبدالناصر هي أغنية "إلهي ليس لي إلاك عونًا".

وأردف: "عبدالناصر في أول اجتماع لمجلس الوزراء، قال الأغنية حلوة وكويسة لكن معناها إننا مش هنشتغل ومطلوب إننا نشتغل، وحسب نص مجلس الوزراء قال إحنا مش هنعيط، وثروت عكاشة أشار إلى استخدام الألمان لبيتهوفن في الحرب".

 

الموسم الثالث من الشاهد 

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد،  شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .

عدى النهار أغنية عدى النهار محمد العسيري الباز إلهي ليس لي إلاك عون ا كل الناس بيقولوا يا رب

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