العسيرى يكشف لـ"الشاهد".. كيف لحن بليغ حمدى 17 أغنية لنصر أكتوبر فى 18 يوما؟

قال الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، إن موسيقى بليغ حمدي بعد انتصار أكتوبر 1973 تشبه موسيقاه بعد النكسة ولا تنفصل عنها، مشيرًا إلى أن بليغ عمل 17 غنوة في 18 يوما، بداية من 6 أكتوبر 1973 حتى 24 أكتوبر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": "بليغ قدر يلحن ويوزع ويسجل، لأصوات مختلفة مصريين وعرب، لأنه يوم 26 يونيو بعد الحرب بأيام قليلة استدعت الإذاعة المصرية عدد كبير من الموسيقيين والمطربين، وتم الاتفاق على عمل أغاني قصيرة سميت بالشعار، وهي أغاني قصيرة جدًا لعمل شحن معنوي للمصريين".

ولفت إلى أن بليغ عمل أغنية "إنذار يا استعمار يا عصبة الأشرار"، وهي لا فرق بينها وبين "عدى النهار" الأغنية الأشهر، مردفا: "دخل مود الحرب بهذه الأغنية والتي كانت مثل معركة رأس العش في الأيام الأولى بعد 5 يونيو لتقول للناس رفضنا الهزيمة".

الموسم الثالث من برنامج الشاهد

يكشف "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .